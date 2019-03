Astana verandert van naam: Kazachstan vernoemt zijn hoofdstad naar naar ex-president

“Nazarbajevs mening is ontzettend belangrijk, om niet te zeggen het belangrijkst, bij het maken van strategische beslissingen”, aldus de nieuwe president Kassym-Jomart Tokajev die gisteren werd ingezworen. Het parlement ging akkoord met zijn voorstel om de hoofdstad naar Nazarbajev noemen. De stad is het wel gewend om hernoemd te worden: tot 1961 heette ze Akmolinsk, daarna respectievelijk Tselinograd (tot 1992), Akmola (tot 1998) en Astana.

Nazarbajev (78) besloot dinsdag tot verrassing van velen tussentijds af te treden. Hij was de laatste man die in het Sovjettijdperk (1989) aan de macht kwam. Zijn nalatenschap wordt gekoesterd in Kazachstan, zeker door zijn opvolger. Nazarbajev blijft achter de schermen invloedrijk in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsraad.

Met de Kazachse hoofdstad heeft Nazarbajev een bijzondere band. In 1997 verplaatste hij de hoofdstad van Almaty (nog altijd het commerciële hart van het land) naar het toenmalige Akmola, in het afgelegen noorden. Nazarbajev probeerde zo de Russische minderheid die daar leeft tevreden te stellen. Een Japanse architect maakte van Astana een hypermoderne stad met futuristische wolkenkrabbers. Het meest opvallende gebouw is een glazen piramide: het Paleis voor Vrede en Overeenstemming, opgedragen aan de verschillende religies en etnische groepen die in het land leven.

Wie Nazarbajev na de verkiezingen volgend jaar opvolgt als president is nog onbekend. Speculaties zijn er over dochter Dariga Nazarbajeva. Zij werd gisteren benoemd tot voorzitter van het Hogerhuis, de op twee na belangrijkste functie van het land.

Wat dit voor een gevolgen heeft voor de wielerploeg Astana is vooralsnog onbekend.

