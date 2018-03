Assen is blij: ze hebben procentueel de grootste groei in laadpaalgebruik

Assen is eigenlijk de stad van de ronkende motoren en zwartgeblakerde uitlaatpijpen. De Drentse hoofdstad is ook de motorhoofdstad van Nederland. Over drie weken raakt weer menig motorliefhebber in extase, als coureurs uit alle windstreken neerstrijken in de motorstad. Het WK Superbike, ofwel de wereldkampioenschappen motoren wordt er dan voor de 27ste keer gehouden. En in juni is er natuurlijk de beroemde Dutch TT. Al dat motorgerace zorgt voor een hoogtepunt in CO 2 -uitstoot.

Deze evenementen staan haaks op het streven naar duurzaamheid, zoals Assen op zijn site propageert. De stad wil elektrisch rijden onderdeel van het verkeer maken. Volgens de gemeente moet Assen als hoofdstad van Drenthe een vooruitstrevende rol spelen. “Elektrisch rijden past hier goed bij”, aldus de gemeente.

NewMotion

De Drentse hoofdstad was dan ook verheugd toen deze maand bleek dat de stad procentueel de grootste stijger is op de ranglijst van laadsessies. Dat blijkt uit onderzoek van NewMotion, aanbieder van laadpunten voor elektrische auto’s.

Deze Europese dochteronderneming van Shell onderzocht de afgelopen twee jaar zo’n zes miljoen laadsessies in Nederland. In Assen is dat aantal met bijna 47 procent gestegen van 3000 in 2016 naar 4400 keer in 2017. Op de tweede plaats staat Zwolle. Daar steeg het aantal sessies met 41 procent van 17.000 in 2016 naar 24.000 vorig jaar.

De gemeente Assen telde vorig jaar 58 semi-openbare laadpalen. Deze laadpalen staan bijvoorbeeld op parkeerplaatsen van een winkelcentrum en zijn te gebruiken zolang de winkels open zijn. Ook zijn er nog elf openbare laadpalen die dag en nacht te gebruiken zijn en een snellaadpaal.

Zwolle timmert sinds 2012 aan de weg om elektrisch rijden in de stad mogelijk te maken. Vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de plaatsing van 25 openbare laadpalen, bovenop de negentig die er al staan. Overijssel plaatst dit jaar in totaal ruim duizend laadpalen in de provincie.