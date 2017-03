ASN Bank zet in op leefbaar loon in kledingindustrie

De dramatische beelden van de brand in kledingfabriek Rana Plaza vlakbij de Bengaalse hoofdstad Dhaka, staan bij menigeen nog op het netvlies gebrand. Ondanks aanwijzingen dat het gebouw niet aan de bouweisen voldeed en de dagen voor de ramp spontaan scheuren in de muren ontstonden, gingen de duizenden arbeiders die dag in maart 2013 toch aan het werk. Ze waren bang, maar de vrees een dag geen loon te krijgen of ontslagen te worden was nog groter, zo bleek later. De trieste balans: meer dan duizend doden en meer dan tweeduizend gewonden. Het was niet de eerste en zal voorlopig ook nog niet de laatste fabrieksbrand zijn.

Lees verder na de advertentie

Niet alleen een leefbaar loon, ook een normale werkweek en voldoende salaris voor een gezin

Binnenlands en buitenlands protest tegen de abominabele arbeidsomstandigheden en slechte betaling in de kledingindustrie kwam op gang, maar veranderingen gaan langzaam. ASN Bank heeft zich nu tot doel gesteld dat in 2030 in ieder geval alle kledingbedrijven die zij zelf als beleggingsobject heeft goedgekeurd, een leefbaar loon moeten betalen aan hun eigen productiemedewerkers en die van directe leveranciers. Anno 2017 doet geen van deze 14 bedrijven dit nog, zo blijkt uit een onderzoek van de bank in samenwerking met het Impact Centre van de Erasmus Universiteit.

Rechten van de mens “Een ambitieus doel is het zeker”, bevestigt algemeen directeur Ewoud Goudswaard van ASN Bank. “Kledingbedrijven sturen nu aan op hooguit het minimumloon. Een leefbaar loon, zoals beschreven staat in de universele rechten van de mens, behelst veel meer dan dat. Daar vallen bijvoorbeeld ook een normale werkweek van maximaal 48 uur onder en een salaris dat voldoende is voor de basisbehoeften van een gezin van twee volwassenen en twee kinderen.” Het zal nog niet eenvoudig blijken om de kledingbedrijven zo ver te krijgen, want waarom zouden zij hun werknemers meer betalen als die zelf toch niet durven te vragen om hogere salarissen? Goudswaard: “Door in gesprek te gaan met de bedrijven en samen met andere Nederlandse financiële instellingen hierin op te trekken, verwachten we de druk op de kledingindustrie te kunnen opvoeren. Als de maatschappelijke druk toeneemt, zullen bedrijven in gaan zien dat ze commercieel en financieel ook wat te verliezen hebben als ze niet overgaan tot betaling van een leefbaar loon voor iedereen.”

Handleiding Om de kledingbedrijven op weg te helpen, ontwikkelt ASN Bank met het Impact Centre van de Erasmus Universiteit een handleiding, die binnenkort openbaar wordt gemaakt. In het kort zijn de achtereenvolgende stappen: formuleer je eigen leefbaar loonbeleid, bepaal het loonniveau van de medewerkers, sluit vervolgens het inkomensgat en rapporteer de resultaten aan iedereen. “Als blijkt dat de 14 door ons goedgekeurde bedrijven in 2030 nog altijd geen leefbaar loon betalen aan alle werknemers zullen wij niet langer in ze beleggen”, stelt Goudswaard. Als onze goedgekeurde bedrijven in 2030 nog altijd geen leefbaar loon betalen aan alle werknemers zullen wij niet langer in ze beleggen ANS Bank directeur Ewoud Goudswaard Afgelopen jaar stond voor ASN verder vooral in het teken van het vergroten van het engagement voor duurzaamheid. Zo zit de bank de farmaceutische bedrijven waarin het belegt op de hielen, door aan te dringen op meer transparantie en faire betaling van verkoopmedewerkers. Ook neemt de bank andere financiële instellingen op sleeptouw. Zo trekt ASN, sinds de Klimaatconferentie eind 2015, onder meer samen op met een aantal grote Nederlandse vermogensbeheerders en banken bij het terugdringen van de wereldwijde CO2-uitstoot. Hiervoor is in Parijs het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) opgericht. Afgelopen jaren hebben experts zich gebogen over het opzetten van een accountancystandaard voor CO2-metingen. Nog voor de zomer wordt hier meer over bekend. Intussen blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers dat de bank rustig doorgroeit. In 2016 steeg het aantal klanten met ruim 16.000 en groeiden de ASN Beleggingsfondsen met 6,2 procent tot 2,55 miljard euro.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.