ASML verwerkte vorig jaar 100.000 sollicitaties

De chipmachinefabrikant, die in 2017 een uitzonderlijk goed jaar doormaakte, zag zijn personeelsbestand in een jaar groeien van ruim 16.000 naar ruim 19.000 mensen. Dat is inclusief tijdelijk personeel en inclusief de ongeveer 700 mensen die werkten voor een Taiwanees bedrijf dat ASML vorig jaar kocht. ASML zocht het afgelopen jaar vooral hooggeschoolde werknemers en betrekt die voor iets meer dan de helft uit het buitenland.

Lees verder na de advertentie

Spectaculair De chipmachinefabrikant uit Veldhoven-Zuid, in 1984 opgericht en toen nog onderdeel van Philips, verpulverde in 2017 zijn omzet- en winstrecords. Het bedrijf leverde het afgelopen jaar 174 nieuwe machines af en 24 gerenoveerde. De vraag naar allerhande chips, vooral geheugenchips, was enorm en de vraag van chipmakers naar de machines van ASML dus ook. Draaide de chipindustrie in het verleden vooral op pc’s en op smartphones, tegenwoordig zitten chips bijna overal in. Die machines, plus het onderhoud aan nieuwe en oude apparaten, leverden ASML 9 miljard euro aan omzet op. Dat was 33 procent meer dan het oude record dat vorig jaar werd neergezet. ASML maakte op zijn machines en zijn servicediensten een winst van 2,1 miljard euro. Dat was veel meer dan de 1,47 miljard euro die daar vorig jaar mee werd verdiend. De nieuwe EUV-machines kosten tegen de 100 miljoen euro per stuk. ASML had, kortom, een ongekend druk en lucratief jaar. “Fantastisch”, betitelde bestuursvoorzitter Peter Wennink het jaar. “Spectaculair”, noemde financieel directeur Wolfgang Nickl de resultaten in het laatste kwartaal, dat er inderdaad uitsprong.

Megamachines Verheugend voor ASML waren de verkopen van zijn nieuwe generatie machines. ASML spendeerde de afgelopen jaren miljarden aan onderzoek naar machines die nog sneller nog kleinere chips kunnen maken. Die investeringen beginnen zich uit te betalen, al maakte ASML volgens Wennink in 2017 nog geen winst op de mega-machines. ASML verkocht er vorig jaar tien (in 2016: 4) en er zijn er 28 besteld. Die 28 zijn goed voor een omzet van 3 miljard euro – deze zogenaamde EUV-machines kosten tegen de 100 miljoen euro per stuk. In 2019 rollen er 22 uit de hallen van ASML, in 2019 meer dan 30, zei Wennink tijdens een toelichting op de resultaten. Met die machines (in jargon: EUV, extreem ultraviolet) denkt ASML zijn technologische voorsprong op zijn concurrenten (hoewel die er eigenlijk niet meer zijn) nog verder uit te bouwen. ASML heeft op zijn terrein een vrijwel onaantastbare positie opgebouwd. Tien jaar repte het bedrijf in zijn jaarverslag nog over ‘intense competitie’ met zijn concurrenten, al had het toen al 65 procent van de markt in handen. Inmiddels is dat opgelopen tot, waarschijnlijk, rond de 90 procent of nog meer. ASML verdient ook steeds meer geld met het onderhoud van de apparaten die het aan klanten levert en leverde. Afgelopen jaar brachten die servicediensten 2,7 miljard aan omzet op: ook dat was een record.