Asielzoekers krijgen miljoenvergoeding van Australische regering

De asielzoekers stellen dat zij slecht werden opgevangen op het onderontwikkelde afgelegen eiland in de Stille Oceaan, dat behoort tot Papoea-Nieuw-Guinea.

“Ik kwam naar Australië voor vrede, maar ik werd naar Manus gestuurd, wat de hel was”, reageert klager Majid Karami Kamasae in een schriftelijke verklaring. “Er werd nooit naar ons geluisterd. Nu worden we eindelijk gehoord.”

De uitkering van 50 miljoen euro zal worden verdeeld over de 2000 asielzoekers, afhankelijk van onder meer de lengte van hun detentie en de ernst van de verwondingen en ziekten die ze opliepen in de zware tropische omstandigheden op Manus. De kampen op het eiland waren aanvankelijk gesloten detentiecentra, maar inmiddels kunnen asielzoekers er vrijelijk in en uit lopen.

Australische belastingbetaler De Australische regering houdt vol dat er niks mis is met de opvang op Manus. Zij benadrukt de rechtszaak, die vandaag zou beginnen, alleen maar te hebben geschikt om een lang, kostbaar proces te voorkomen. “Dit is de verstandigste uitkomst voor de Australische belastingbetaler”, verklaart immigratieminister Peter Dutton. Australië voert sinds enkele jaren een zeer streng asielbeleid, nog strikter dan de deals met herkomstlanden waarover momenteel in de formatie-onderhandelingen in Den Haag wordt overlegd. Asielzoekers die illegaal per boot naar Australië komen, worden overgebracht naar Manus en op het eiland Nauru. Zij moeten daar de uitkomst van hun asielprocedure afwachten en mogen niet naar Australië. De regering in Canberra stelt dat deze harde aanpak potentiële immigranten afschrikt om de vaak gevaarlijke illegale reis per boot te ondernemen. Volgens de regering is er dankzij dit strenge beleid al meer dan 1000 dagen geen succesvolle mensensmokkeloperatie meer geweest. De regering in Canberra stelt dat de strenge aanpak potentiële immigranten afschrikt

Harde kritiek De opvang op de eilanden wordt echter fel bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties. Elaine Pearson, de Australië-directeur van Human Right Watch, noemt de schikking dan ook een ‘belangrijke zege’. “Nu moet de regering verder gaan en deze mishandeling geheel beëindigen.” De kampen op Manus gaan in oktober dicht, ook omdat het hoogste gerecht in Papoea-Nieuw-Guinea heeft bepaald dat de centra illegaal zijn. De opvang op Nauru blijft wel open. Wat er gebeurt met de asielzoekers die nu nog op Manus zitten, is onzeker. De Verenigde Staten beloofden eerder dat zij een deel van deze immigranten willen opnemen. En president Donald Trump heeft, ondanks grote bedenkingen, gezegd dat hij zich aan deze belofte van zijn voorganger Barack Obama zal houden. Maar het is onzeker of alle immigranten door de strenge Amerikaanse immigratiecontroles zullen komen. Lees ook: Australië zwijgt over vluchtelingen.

