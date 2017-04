Asielzoeker Samuel T. was 'bezeten door satan'

T. was ten tijde van het voorval nog geen jaar in Nederland en woonde in een asielzoekerscentrum in Dronten. Dat feit maakte in de weken na de verkrachting veel los in samenleving, vooral op sociale media. Anti-asielzoekerssentimenten en oproepen tot vergelding hadden daarin de overhand.

Maar ook het 17-jarige slachtoffer kreeg veel over zich heen. Via Facebook vroegen mensen zich af waarom zij 's nachts alleen op straat was. En werd gesuggereerd dat haar kleding waarschijnlijk wel bloot zou zijn geweest. Vernederend voor het meisje, dat door de verkrachting toch al zwaar getraumatiseerd is, aldus haar moeder in een slachtofferverklaring.

'Hij heeft haar gebroken' Dat de dader een asielzoeker is, heeft ook het slachtoffer veranderd volgens haar moeder. "Nooit zal ze meer een asielzoeker vertrouwen. Ze ziet ze allemaal als haar vijand. Haar onschuld is weg. Hij heeft haar gebroken." Als T. op aandringen van de rechter via een tolk vertelt wat er volgens hem die nacht gebeurde, kan de publieke tribune zich niet inhouden. Verwensingen als 'afstraffen' en 'donder op' gaan door de zaal. Eén keer grijpt de rechter in. De tribune wordt tot stilte gemaand. Volgens T. had hij die avond flink gedronken. Hij kwam op weg naar huis met de fiets in botsing met het meisje. Pas toen kwam het idee bij hem op haar te verkrachten. "Het is niet zo dat ik lust had zodra ik haar zag fietsen. Ik zie in mijn dagelijks leven heel veel vrouwen." Zowel de officier van justitie als de advocaat van T. gaat ervan uit dat hij door zijn daad tot ongewenst vreemdeling wordt verklaard

Volledig toerekeningsvatbaar De lezing van de officier van justitie, die een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 11 jaar tegen T. eist, is anders. Hij ging berekenend te werk en zou het meisje hebben opgewacht om haar te verkrachten. Daarbij gebruikte hij zoveel geweld (zo zou hij haar keel hebben dichtgeknepen en haar hoofd onder water in een naastgelegen sloot hebben geduwd) dat het OM hem ook poging tot doodslag ten laste legt. Ondanks de posttraumatische-stressstoornis waaraan T. leidt, is hij volgens deskundigen volledig toerekeningsvatbaar. T. vluchtte uit Eritrea toen hij niet langer wilde dienen in het leger, en kwam via Libië en Italië in Nederland terecht. Zowel de officier van justitie als de advocaat van T. gaat ervan uit dat hij door zijn daad tot ongewenst vreemdeling wordt verklaard. Maar eerst zal hij zijn straf moeten uitzitten, die hij volgens zijn advocaat aanvaardt. De rechtbank doet op 4 mei uitspraak.

