Asfaltreparatie is een hoger cultuurgoed

Een paar dagen geleden liep een jongeman door de straat en zette met witte verflijnen haakjes op het asfalt. Daartussen, zei hij, zou dat asfalt vernieuwd gaan worden.

Ja ik woon aan een geasfalteerde straat. Niet te smal, niet te breed. Hij bolt een beetje in het midden. Onder dat midden loopt de riolering, zei de jongeman. Die verzakt en dan begint het asfalt erboven te barsten. 'Maar langs de trottoirbanden is het ook slecht', voegde hij eraan toe.

Het asfalt barstte, dat had ik ook gezien. Het was ook eerder hier en daar gerepareerd. Opgelapt. Zoals je nieuwe stukken naait op een oude broek. 'Eigenlijk zouden we al het asfalt moeten vernieuwen', zei de jongeman. 'Maar ja, geen geld.'

Ik moet begripvol hebben geknikt, maar ook hebben bedacht dat smetteloos asfalt in een betrekkelijk verkeersarme woonwijk misschien ook wat overdreven is. Ik had me al verbaasd over de beroerde staat van de grote toegangswegen tot New York, en waarom zou mijn onaanzienlijke woonstraat er dan zoveel beter uit zien? (Ook bedenk ik nu dat ik Trumps aankondiging om wegen en vliegvelden in de VS op grote schaal op te knappen heb toegejuicht.)

Twee dagen later kwam een konvooi.

Eerst verscheen een grote vrachtwagen van het merk Scania in de straat, er achter reed een freesmachine met een lange lopende band als een vooruit gestoken slurf, die boven de laadbak van de vrachtwagen hing. Daar weer achter reed een flinke bezemwagen met zuigers en borstels. Iets verderop hadden verkeersregelaars in VW-polo's de weg afgezet. Achter hen stonden nog meer voertuigen klaar; een freesmachine van een kleiner type en een bestelbus met aanhanger, waarop een grote ketel was gemonteerd.