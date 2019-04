Artsen Levenseindekliniek 'behoedzamer’ door strafzaken

De kliniek zegt dat de angst voor strafrechtelijke vervolging leidt tot ‘nóg meer behoedzaamheid’ bij artsen in het onderzoek naar een euthanasieaanvraag die mensen bij de kliniek indienen. Volgens bestuurder Steven Pleiter is een verband tussen de daling en de extra voorzichtigheid alleen niet bewezen. Een en ander kan ook afhankelijk zijn van de types verzoeken die binnenkwamen, zegt hij.

Het Openbaar Ministerie startte anderhalf jaar geleden in korte tijd vijf onderzoeken naar euthanasiezaken, terwijl het zich daar eerder daarvoor nooit mee bemoeide. Dat joeg (huis)artsen angst aan, schreef deze krant al eerder.

De kliniek schrijft in haar jaarverslag dat artsen van de Levenseindekliniek als reactie op de strafzaken kiezen voor extra gesprekken en/of een extra beoordeling. ‘Er wordt meer tijd aan het daarvoor ook al zorgvuldige proces besteed.’

In 2018 kwam 3 procent meer aan hulpvragen (2564) bij de kliniek binnen, vergeleken met 2017 (2487). Pleiter spreekt van een stabilisering sinds begin 2017, omdat de stijging eerdere jaren stukken hoger was. Het jaar ervoor steeg het aantal aanvragen met bijna veertig procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2016 steeg het 46 procent ten opzichte van 2015. Daarmee vergeleken daarmee is een stijging van 3 procent gering.

Ingewikkelde euthanasie

Een op de drie mensen die euthanasie kreeg vorig jaar, had - zoals de kliniek dat omschrijft - ‘een complexe hulpvraag’: bijvoorbeeld psychiatrische aandoening, dementie of een stapeling aan ouderdomsaandoeningen.

Dit is een ongeveer even grote groep als voorgaande jaren. Van de verzoeken tot euthanasie bij psychiatrische problematiek, werd het laagste percentage ingewilligd: 8 procent. Bij dementie ging het om 34 procent.

