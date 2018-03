Armoede onder leerlingen? Leraar vindt dat moeilijk te herkennen.

In Nederland leeft een op de acht kinderen in armoede, volgens het Jeugdeducatiefonds. Daardoor doen ze het minder goed op school, zegt acht op de tien leraren. Maar ouders schamen zich vaak, waardoor niet altijd duidelijk wordt dat kinderen thuis geen geld hebben voor een computer, een schoolreisje of een fatsoenlijk ontbijt.

Lees verder na de advertentie