Armeens gezin met drie kinderen is op Schiphol, Harbers heeft nog heel even om uitzetting te verhinderen

De rechtbank in Groningen oordeelde maandagochtend dat de familie mag worden uitgezet, ondanks de recente politieke ontwikkelingen rond het kinderpardon. Defence for Children, dat het gezin juridisch bijstaat, roept politici in Den Haag op te wachten met uitzetten van kinderen, tot aanpassing van het kinderpardon een feit is.

Dit weekend liet het CDA weten nu van mening te zijn dat het kinderpardon anders moet. Voor de ChristenUnie was dat aanleiding om de staatssecretaris op te roepen nu geen kinderen uit te zetten. Drie van de vier regeringspartijen vinden het kinderpardon nu te streng is.

Het is onbegrijpelijk dat er een meerderheid is in de Tweede Kamer om het kinderpardon aan te passen, maar dat het uitzetten van kinderen doorgaat Martine Goeman, Defence for Children

Onverstandig Regeringspartij D66 steunt de oproep van coalitiepartner ChristenUnie om voorlopig te stoppen met uitzetten van kinderen. Dat zei fractievoorzitter Rob Jetten. Hij wil snel een debat over versoepeling van het kinderpardon. “Het lijkt me heel onverstandig om vooruitlopend daarop toch gezinnen uit te zetten.” CDA-leider Sybrand Buma wil niet veel kwijt over een directe uitzetstop voor kinderen. “Dat gaan we met de coalitie bespreken”, zei hij voor aan het wekelijkse coalitieberaad. VVD-collega Klaas Dijkhoff liet weten de wensen van zijn coalitiepartners te zullen aanhoren, maar voegde eraan toe: “Ik heb gelukkig een regeerakkoord.” Martine Goeman van Defence for Children vindt het ongehoord. “Het is onbegrijpelijk dat er een meerderheid is in de Tweede Kamer om het kinderpardon aan te passen, maar dat ondertussen wordt doorgegaan met het uitzetten van kinderen”, zegt ze. “Zij volgen ook het nieuws en hebben terecht hoop gekregen dat politiek Den Haag hun belangen nu vooropstelt. Het is deze kinderen niet uit te leggen dat ze dan toch naar Armenië moeten.” Volgens de kinderrechtenorganisatie is de ontwikkeling van de drie kinderen in het geding. Alle drie zijn in Nederland geboren, ze gaan hier naar school. De oudste dochter van het gezin lijdt volgens Defence for Children aan een posttraumatische stressstoornis door een verkeersongeluk met een vrachtwagen op een AZC. Hiervoor is ze in behandeling, maar die wordt regelmatig onderbroken, omdat de familie moet verhuizen.

Schrijnend “Ik ben zelf in Armenië geweest om te kijken hoe het kinderen daar vergaat”, zegt Goeman. “Ik vond dat ontzettend schrijnend. Het is niet zo dat ze in een gespreid bedje terechtkomen, onderwijs en gezondheidszorg gaat er erg lastig.” Goeman blijft hoop houden. “Het is pas te laat als het gezin in het vliegtuig zit.”



