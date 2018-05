Arjen Erkel vroeg om Aquafresh-tandpasta – en kreeg het ook

Twintig maanden lang zat de oud-medewerker van Artsen zonder Grenzen vast in het Russische Dagestan, totdat hij na betaling van 1 miljoen euro losgeld vrijkwam.

Erkels verhaal, muzikaal ondersteund door oud-Normaal-gitarist Jan Wilm Tolkamp, was bij vlagen hilarisch en ontroerend. Maar in zijn alledaagsheid ook vervreemdend. Erkel vertelde over die dag dat hij zijn tanden wilde poetsen. "Wat is je merk?", vroegen zijn ontvoerders. "Aquafresh? Oké, dan kopen wij dat." Na aankoop zei een van hen: "Lekkere tandpasta. Ik hoop dat wij voortaan ook Aquafresh gaan gebruiken."

Besmuikt gelach in de kerk. Mag je dit leuk vinden? Erkel zelf vindt van wel. Hij is een meesterlijk verteller met een bij tijd en wijle macaber gevoel voor humor. "Als jullie mij vermoorden, wil je mijn lijk dan langs de kant van de weg leggen? Ja, beloofden mijn ontvoerders. Dat gaf een fijn gevoel." Waarop Tolkamp 'I shot a man in Reno' van Johnny Cash inzette.

Zie gingen oeh, oehoe oehoe Samen met de ex-Normaal-musicus struinde Erkel de Nederlandse theaters af onder het motto: als je iets wilt, doe het dan nu, want morgen kan te laat zijn. En nu, voorafgaand aan hun reprise, maakten ze een gratis tussenstop in Erkels geboortestad. "Normaal sleepte mij door de ontvoering heen", legde Erkel uit. In zijn gat onder de grond zong hij dikwijls 'Oerend Hard', in de hoop het leven na Dagestan weer voluit te kunnen oppakken. "Mijn ontvoerders begonnen mee te zingen met hun kalasjnikovs in de lucht: zie gingen oeh, oehoe oehoe." Een stabiele man lijkt hij, die alles wel heeft verwerkt. Maar die ook zijn wanhoop niet verheelt. "Zou ik ooit mijn verloofde nog terugzien, en mijn ouders? Met Kerst vielen de tranen in mijn bordje vlees. André Hazes weet echt niet wat een eenzame Kerst is." Maar het hachelijkst was de dreigende overdracht aan andere rebellen. "Toen heb ik in het bijzijn van mijn ontvoerders gehuild. Kan ik niet tot het einde bij jullie blijven, smeekte ik." Er was ondanks alles een vertrouwensband ontstaan. Eén ontvoerder zei uiteindelijk zelfs: "Het is goed zoals we met elkaar omgaan. Laten we hopen dat het tot de laatste dag zo blijft."