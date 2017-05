Ariana Grande voelt zich schuldig na ‘Manchester’

Ik kom terug in Manchester, beloofde Ariana Grande nadat Salman Abedi zichzelf had opgeblazen na afloop van haar concert en 22 mensen meenam in de dood.

Ze komt terug, en hoe. Zondag staan de grootste sterren van dit moment naast haar op het podium in het stadion Old Trafford Cricket Ground. Justin Bieber vliegt na zijn optreden op Pinkpop door naar Manchester voor het One Love-benefietconcert, waarmee geld opgehaald wordt voor slachtoffers en nabestaanden. Katy Perry is er, Miley Cirus, Pharrell, Usher, Coldplay – ieder festival zou dolgraag zo’n line up hebben.

Deze show moest, meer dan wat ook, een veilige plek zijn. Een plek om te ontsnappen, te vieren, te helen. Een plek waar iedereen zichzelf kon zijn

Eerder was er kritiek op Ariana, omdat ze meteen na de aanslag naar huis vloog, naar Florida. Waarom bleef ze niet om haar fans te steunen, vroegen sommigen zich af. Misschien omdat zij net als iedereen in de Manchester Arena alleen nog maar naar huis wilde, zich veilig wilde voelen? Ze was zelf net van het podium toen de bom afging. Haar moeder Joan was nog in de zaal, zij bracht een aantal fans die in haar buurt stonden in veiligheid via de artiesteningang. Ariana moest misschien in stilte verwerken dat tien jonge fans waren omgekomen bij háár concert. Dat de andere slachtoffers vrijwel allemaal ouders waren die hun kinderen kwamen ophalen – bij háár concert.

Op Twitter schreef ze dat ze gebroken was en dat het haar speet. En afgelopen week, in een lange brief die op internet verscheen, betuigde ze nogmaals haar spijt voor ‘de pijn en de angst die jullie nu moeten voelen.‘ Ariana is zelf nog maar 23, ze staat dicht bij de miljoenen jonge meisjes en jongens die haar adoreren, haar ‘Arianators’. Ze verwijt het zichzelf, dat ze hen niet heeft kunnen beschermen: ‘Als ik naar mijn publiek kijk zie ik een mooie, diverse, pure, gelukkige menigte. Deze show moest, meer dan wat ook, een veilige plek zijn. Een plek om te ontsnappen, te vieren, te helen. Een plek waar iedereen zichzelf kon zijn.’

Bang Haar tournee, die na Manchester in korte tijd Londen, Antwerpen en Frankfurt zou aandoen, werd opgeschort. Haar vriendje, rapper Mac Miller, zegde ook een aantal concerten af. Moeder Joan voerde de veiligheidsmaatregelen rondom hun huis op. Je kunt je voorstellen dat je als artiest na zo’n drama nooit meer het podium op durft. Bang voor je eigen veiligheid en die van je fans. Maar, schreef Ariana: ‘Het enige wat we kunnen doen is kiezen hoe dit ons leven gaat beïnvloeden. Ik kan mijn fans de rest van het jaar niet missen. Ik wil ze vrolijk maken, ze maken mij vrolijk. We laten de haat niet winnen.’ Het enige wat we kunnen doen is kiezen hoe dit ons leven gaat beïnvloeden Razendsnel wist ze dit concert in elkaar te zetten. Wat hielp is dat haar manager, Scooter Braun, ook Justin Bieber in zijn stal heeft. En dat ze vriendinnen is met Miley Cyrus en Katy Perry – ze voerden gezamenlijk campagne voor Hillary Clinton. Het zijn allemaal jonge artiesten met piepjonge fans, net als Ariana. Ze zullen zich hebben gerealiseerd dat zo’n aanslag ook hun concert, hun fans had kunnen treffen. De meeste slachtoffers en nabestaanden voelen zich gesteund door het benefietconcert. Een aantal heeft bedenkingen, liet de politiechef van Manchester weten. Begrijpelijk. Met deze overdaad aan top-artiesten kan het onmogelijk een ingetogen en subtiele herdenking worden. Het zal Amerikaans zijn, de overtreffende trap, alle registers open. Maar wat maakt het uit: laat dit het antwoord zijn van een piepjonge zangeres die in shock is door de laffe aanval op haar fans. Laat Ariana maar zingen, zondag. Met hopelijk eindeloos lange, loepzuivere uithalen. Harmen van Dijk is redacteur van Tijd. Wekelijks bespiegelt hij de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daar buiten. Reacties naar: h.vandijk@trouw.nl

