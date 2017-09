Argwaan tegen de Verlichting

In het voorjaar van 2017 sprak ik in Londen met de Indiaas-Britse essayist Pankaj Mishra. Deze scherpzinnige ideeëncriticus had een kwaad boek geschreven over de hedendaagse woede, getiteld ‘Tijd van woede’. Een bij vlagen pregnant, maar ook onevenwichtig, tjokvol boek, waarin Mishra probeert te duiden waarom woede en angst onze tijd lijken te regeren. Hoe heeft de reactie tegen het verlichtingsdenken zo’n hoge vlucht kunnen nemen? De principes waarop het denken van mannen als Gandhi, King en Mandela stoelde, het streven naar vrijheid en erkenning, lijken allesbehalve de drijvende kracht achter veel hedendaagse bewegingen die zich tegen de heersende orde keren. Integendeel, die principes worden eerder gezien als een teken van zwakte en conformisme, en niet van kracht en non-conformisme.

Eisten de grote emancipatiebewegingen van de twintigste eeuw, waarvan Gandhi, Mandela en King deel uitmaakten, het recht van gelijkheid op, in de nieuwe eeuw eist men met eenzelfde hartstocht vooral het recht op ongelijkheid op. Woede en teleurstelling zorgen ervoor dat de verschillen tussen mensen steeds sterker worden benadrukt. In plaats van over onze gedeelde menselijkheid, gaat het nu vooral over unieke eigenheid, de bedreigde grenzen van land, volk, cultuur, groep, geloof. Het gaat om de angst iets kwijt te raken, overspoeld te worden, de greep te verliezen. Overal zijn bewegingen ontstaan die terugkeer bepleiten, of superieure afzondering; sommige gematigd, andere radicaal en virulent. Het betreft niet alleen de radicale islam of ultrarechts in Europa. Zoals Mishra tegen mij zei: “In Burma werken zelfs boeddhistische monniken mee aan de etnische zuivering van een minderheid.”

Mishra: “Het universalisme is vanaf het begin gecompromitteerd door uitsluiting. De mannen die in Amerika over vrijheid en het najagen van geluk spraken, hielden slaven. Voltaire zei dat dieren meer benul hadden dan zwarten. Als men het over de mens had, sloot men vaak expliciete categorieën uit. Vanwege zijn opvattingen over vrijheid van meningsuiting en tolerantie heeft men van Voltaire een idool gemaakt, zonder dat men kijkt naar de politiek die hij voorstond.”

Nadruk op individu

Is er iets in het verlichtingsdenken, met zijn nadruk op de vrijheid van het individu en zijn recht op zelfbeschikking, dat grote weerstand oproept? Waarschijnlijk is het juist die nadruk op het individu - een losse verzameling individuen is niet langer in staat om een gemeenschap te vormen. De belofte dat een individu vrij en autonoom kan worden, koppelt hem ook los van anderen, waardoor het idee van samenhang, gemeenschap, onder druk komt te staan. Ressentiment ligt dan al snel op de loer, omdat de ander ook zijn individuele rechten wil belijden, ook zich vrijelijk wil uiten, en ook geluk wil najagen. De ander, vooral degene die niet erg op jou lijkt, is dan al snel een concurrent - of een bedreiging.

Veel van de onvrede en woede van nu komt, denk ik, voort uit het onmogelijke verlangen om als individu weer op te gaan in een samenleving in de letterlijke zin van dat woord.

Volgens Pankaj Mishra ligt dat onvermogen altijd al in het emancipatieproject besloten. In Londen zei hij tegen mij: “Van begin af aan zat er een zekere spanning en tegenspraak in het idee van de emancipatie van het individu, dat zijn oorsprong vond aan het eind van de achttiende eeuw. De zelfstandigheid van het individu, de geboorte van de mens als autonoom wezen, was een radicaal idee. Gelijkheid, vrijheid, individuele rechten - dat alles betekende een scherpe breuk met wat eraan voorafging. Al vanaf het begin was er kritiek, met name van Rousseau, die een samenleving zag ontstaan waarin het nog enkel draait om genadeloze competitie en zicht op status en welvaart. In de negentiende eeuw werd die spanning alleen maar groter en manifesteerde ze zich ook in de politiek. Er kwamen ideologieën op die deze tegenspraak wilden oplossen door een nieuw soort samenhang te creëren, zoals het communisme en nationalisme. Die tegenspraak hebben we nog altijd niet opgelost. Integendeel, de spanning is alleen maar toegenomen, want het idee van gelijkheid en individualisme is universeel geworden. Niemand leeft meer in een traditionele samenleving. We zijn allemaal modern geworden.”