Architect Ed. Bijman belandde in een rolstoel en nu heeft hij een missie

Het Eye Filmmuseum in Amsterdam is populair vanwege zijn oogstrelende ­architectuur en aangename foyer. Toch voelt architect Ed. Bijman (56) zich er niet welkom. Alleen via een zij-ingang kan hij naar binnen. Vervolgens moet hij door een smal gangetje naar de lift, die ook voor het vervoer van goederen wordt gebruikt. Als hij pech heeft, staat hij tussen de karren met etenswaren voor het restaurant.

Het leeuwendeel van de bezoekers zal zich in deze beschrijving niet herkennen. Zij-ingang? Smal gangetje naar de lift? Het verschil zit ’m erin dat zij via de prachtige luie trap naar de entree lopen. Dat kan Bijman niet, want hij zit in een rolstoel. Het Eye voldoet aan de bouwregels dat een publiek gebouw toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. Architecten vinden die regels vaak maar lastig, weet Bijman uit eigen ervaring. “Hun creativiteit richten ze liever op iets anders. Maar bij Eye had de ingang zo ontworpen kunnen worden dat mensen met een handicap er ook als vanzelfsprekend naar binnen kunnen. Een ­gelijkwaardige entree voor iedereen.”

Jarenlang was Bijman ook een architect die zich keurig hield aan de voorschriften voor toegankelijkheid, maar daar verder niet al te veel energie in stak. Pas toen hij zelf ervaringsdeskundige was geworden, drong tot hem door hoe essentieel de creativiteit van de architect is om mensen met een beperking de regie over hun leven te laten behouden. Hij ziet het nu als een missie om de beroepsgroep daarvan te doordringen. “Een handboek met regeltjes zegt zo weinig. Ik heb gemerkt dat een persoonlijk verhaal veel meer indruk maakt. Dan ontstaat een besef wat het betekent om in een rolstoel te zitten en afhankelijk te zijn van anderen.”

Het ongeluk

“Achtenhalf jaar zit ik nu in deze stoel”, vertelt hij, terwijl hij zijn rolstoel achter zijn bureau manoeuvreert in het kantoor in Haarlem dat hij deelt met de landschapsarchitecten van Hosper en collega-architect Peter Rutten. Tijdens een personeelsuitje van zijn toenmalige architectenbureau, brak hij zijn rug en liep een dwarslaesie op. “Naast de NDSM-werf hadden we een borrel. Op de kop van die pier staat een monument voor de binnenschippers: de afgezaagde boeg van een Rijnaak met een anker eraan. Dat leek ons een mooie plek voor een groepsfoto. Een aantal collega’s was op de boeg gaan staan, ik zat op het anker. Toen is dat hele gevaarte omgevallen.

“Later bleek dat het niet was vastgezet, waarvoor de gemeente Amsterdam de aansprakelijkheid heeft aanvaard. Ik zat dubbelgevouwen onder de boeg. Het anker heeft ervoor gezorgd dat ik niet ben verpletterd. Ik heb een complete dwarslaesie, gelukkig relatief laag, waardoor ik nog een beetje gevoel heb in de voorkant van mijn bovenbenen.” Hij stroopt een broekspijp op om de orthese te laten zien die zijn voet haaks op het been houdt. “Daarmee kan ik nog een klein beetje lopen, ook al heb ik geen gevoel in mijn voeten en knieën.”

Na twee zware operaties en een half jaar revalideren keerde hij terug bij ­Heren 5 architecten, dat hij samen met twee studiegenoten had opgericht en uitgebouwd tot een bureau met ruim twintig medewerkers. “Naast mijn werk als architect deed ik de financiële kant, planning en contracten. Dat pakte ik weer op, want er was niks mis met mijn hoofd. Dat straalde ik ook uit.”