Arbodienst met specialisme in zwangerschap en menopauze

Dat moet anders, vindt Van Dijk. Ze is de oprichter van de eerste arbodienst voor vrouwen, want zij vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor de gezondheid van vrouwen op het werk. Vooral rondom zwangerschap en de menopauze.

Over die fase, waarvan zo veel vijftigers last hebben, is veel onduidelijk. Sterker nog: in sommige culturen is er geen naam voor. Veel van de klachten die vrouwen in de overgang ervaren, hebben overlap met de verschijnselen van een burn-out.

Elke levensfase heeft zijn eigen probleem

“Als een vrouw dan bij de bedrijfsarts over haar klachten vertelt, kan het gebeuren dat de arts de verkeerde diagnose stelt. Zo kan ze ten onrechte thuis komen te zitten met een burn-out. Een slechte zaak, thuisblijven werkt in de overgang juist averechts.”

Moeilijke combinatie Volgens Van Dijk kan wat basiskennis al veel winst opleveren. Zo zijn suiker, alcohol en koffie echte boosdoeners voor een vrouw in de overgang. “Met de juiste voeding, iets meer rust en begrip op de werkvloer wordt de overgang al een stuk draaglijker.” Elke levensfase heeft zijn eigen probleem. Zo ziet Van Dijk dat het voor veel jonge moeders moeilijk is om na hun zwangerschap weer aan het werk te gaan. Een baby en een baan zijn in het begin moeilijk te combineren. Daar moet begrip voor zijn en de werknemer moet worden begeleid, vindt de oprichter van de arbodienst. Een organisatie die iets weet over deze problemen, kan er beter mee omgaan.

