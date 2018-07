Arbeidsmigranten keren terug naar Ethiopië met lege handen en een schuld

"Ik moet het opnieuw proberen. Misschien de noordelijke route naar Europa, ook al is die gevaarlijker." Wanhoop en vermoeidheid weerspiegelen in de ogen van Hagos Abraha (21). De Ethiopiër is vroeg in de ochtend met honderden anderen teruggekeerd uit Saudi-Arabië, waar ze illegaal werkten.

Hij is net geregistreerd door de Internationale Migratie Organisatie (IOM) in een kaal gebouw bij de Bole-luchthaven in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Er hangt een bedrukte stemming. Bij gebrek aan voldoende stoelen zitten de meeste uitgewezen migranten op de grond met een pak koekjes, een fles water en een deken. Bagage hebben ze nauwelijks.

Hagos Abraha gaat zijn familie niet vertellen dat hij terug is. De schaamte over wat hij voelt als zijn mislukking is te groot

Drie keer strandde Abraha op weg naar Saudi-Arabië - in Somaliland, Djibouti en Jemen. Zijn vierde poging was succesvol. Hij was op eigen houtje naar Somaliland gereisd en vandaar hadden smokkelaars hem per boot naar het door oorlog verscheurde Jemen gebracht en daarna naar de Saudische kust. Hij vond werk als herder en hoedde schapen voor een rijke veehouder. "Ik kreeg genoeg te eten en hield geld over om naar huis te sturen." Na zeven maanden werd hij tijdens een razzia opgepakt.

Ethiopiër Hagos Abraha: 'Mijn familie heeft alle hoop op mij gevestigd. Ik mag ze niet teleurstellen.' © ilona eveleens

Goedkope arbeidskrachten Een derde van de 32 miljoen inwoners van Saudi-Arabië zijn buitenlanders. Na de olieboom van de jaren zeventig gingen Saudiërs ongeschoold werk uitbesteden aan goedkopere buitenlandse arbeidskrachten, vooral uit Azië en Afrika. Vijf jaar geleden besloot de regering migranten uit te wijzen toen de werkloosheid onder de eigen bevolking begon te stijgen. Aanvankelijk werden enkele honderdduizenden vooral illegale migranten gedeporteerd, maar daarna verslapte de inzet van de regering. Velen kwamen weer illegaal de grens over. In 2017 begonnen de deportaties opnieuw. Illegale migranten worden gearresteerd en opgesloten in gevangenissen tot ze met vliegtuigladingen tegelijk vertrekken. Volgens de Saudische overheid zijn sinds vorig jaar ruim 700.000 migranten gedeporteerd. Zo'n 100.000 van de naar schatting 500.000 vertrokken Ethiopiërs zijn teruggekeerd. Door het optreden van de Saudische autoriteiten mijden potentiële migranten het land nu. Ze opteren voor de zuidelijke route naar Zuid-Afrika, of de noordelijke naar Europa. Ook Abraha probeert Saudi-Arabië niet meer. Hij komt van het platteland bij Alamata, in het noorden van Ethiopië. Er was geen geld voor onderwijs en hij hoedde het vee van zijn vader. "Mijn familie heeft vee verkocht en geld geleend voor de 5000 dollar voor mensensmokkelaars. Ik heb nog maar een klein deel kunnen terugbetalen." Hij rilt in zijn T-shirt met lange mouwen. Na een verblijf in een land met gemiddeld 40 graden is Addis Abeba, op 2300 meter hoogte, met 20 graden koud voor hem. Hij gaat zijn familie niet vertellen dat hij terug is. De schaamte over wat hij voelt als zijn mislukking is te groot. Abraha gaat tijdelijk bij een vriend in Addis Abeba logeren en zich bezinnen op zijn volgende stap om aan geld te komen om opnieuw smokkelaars te betalen. "Misschien kan ik ergens geld lenen want werk vinden zal heel moeilijk zijn. En dan moet ik beslissen waar ik heen ga. In Zuid-Afrika zijn de salarissen te laag. Europa is aantrekkelijker."

Hoop Ethiopië behoort tot de Afrikaanse landen waarvandaan de meeste migranten vertrekken. Zelfs de hoop die er nu in Ethiopië heerst sinds een democratische regering aan de macht is gekomen, weerhoudt Abraha en vele anderen er niet van om over migratie te blijven denken. "Mijn familie heeft alle hoop op mij gezet. Ik mag ze niet teleurstellen. Ze hebben thuis soms niet eens genoeg te eten." Ethiopië is een arm land en heeft weinig te bieden aan teruggekeerde migranten, is de conclusie van Maureen Achieng, het Keniaanse hoofd van IOM in Ethiopië. "Wij kunnen ook niet veel meer doen dan koekjes en water geven. Wij zijn financieel afhankelijk van wat de internationale gemeenschap ons geeft. En dat is absoluut te weinig." Ethiopië is niet in staat de teruggekeerde migranten te absorberen op de arbeidsmarkt. 85 procent van de bevolking is afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw. Industrialisatie staat nog op een laag pitje en zorgt voor weinig werkgelegenheid. "Wij informeren terugkeerders over de gevaren van illegale migratie", zegt Achieng. Ze leunt achterover op de leren bank in haar kantoor en zucht. "Toch proberen velen het opnieuw zolang er onvoldoende alternatieven zijn in eigen land." Het gebrek aan arbeidskansen bracht ook Seada Aragawe (34) ertoe om illegaal op avontuur te gaan in Saudi-Arabië. Ze werkte vier jaar legaal in het land maar miste haar kinderen en ging terug naar Dessie, 400 kilometer ten noorden van Addis Abeba. "Maar er is daar gewoon geen werk", zegt ze frunnikend aan de gele sjaal die losjes over haar hoofd hangt. "Mijn moeder had voor de kinderen gezorgd. Toen ik terugkwam kreeg ze geen geld meer van me en moest me ook nog te eten geven. Ik ben toen illegaal teruggegaan naar Saudi-Arabië." Nog geen week na haar aankomst werd ze opgepakt en teruggestuurd. Ook zij gaat niet terug naar huis. Ze wil zich in Addis Abeba bezinnen op haar volgende stap. "Er is ook hier weinig kans op werk", zegt ze en werpt een blik op de Europese IOM-vertegenwoordiger. "Migratie is misschien de enige manier om mijn kinderen een toekomst te geven. Maar niet naar Saudi-Arabië. Misschien jouw land?"

Ethiopië hervormt in hoog tempo Na de jongerenrevolutie, begin dit jaar, gaat het snel met democratische ontwikkelingen in Ethiopië. De jongeren zelf zijn voorzichtig enthousiast.