Arbeidsbeperkte werkt wel, maar zonder rechten

Verschillend loon voor hetzelfde werk. Dat steekt. Veel Kamerleden maakten er gisteren een punt van in een debat met staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van sociale zaken over drie jaar Participatiewet. Het komt immers steeds vaker voor dat mensen met een beperking of in een uitkering werken op dezelfde plek onder verschillende arbeidsvoorwaarden.

Iemand met een indicatie voor de sociale werkplaats kan bijvoorbeeld naast iemand zitten die beschut werk doet onder de Participatiewet en naast iemand vanuit de banenafspraak. Allemaal met een andere beloning. Dat erkent Van Ark. Maar ze meent dat het niet anders kan, omdat er nieuwe wetgeving is. "We willen dat mensen hun oude rechten behouden. Dat maakt de overheid betrouwbaar."

Ze gaat zelfs een stapje verder. "Als je eerlijk bent, is dagbesteding met een uitkering niet altijd scherp te onderscheiden van een beschutte werkplek met salaris. Het is allemaal uit te leggen, maar het schuurt. Het is het gevolg van de fase waarin we nu zitten", aldus Van Ark eerder deze week op een congres van Cedris, de vereniging voor sociale werkgelegenheid.

Zonder de omstreden constructie zouden er minder mensen aan het werk zijn geweest

Sinds 2015 is de Bijstandswet opgeheven, net zoals bijna de gehele wet voor jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Ze gingen samen in de Participatiewet. Dit ging gepaard met de nodige bezuinigingen. Vooruitlopend daarop zochten sociale werkplaatsen naar manieren om met minder geld toch arbeidsbeperkten te helpen.

Schijnconstructie SW-bedrijf Alescon in Assen haalde het nieuws nadat de rechter het op de vingers tikte voor een schijnconstructie. Sinds 2011 waren arbeidsbeperkten in dienst van een door Alescon opgericht uitzendbureau terwijl de mensen dachten bij de sociale werkvoorziening te werken. Alescon is niet het enige SW-bedrijf dat medewerkers al vóór de Participatiewet slechtere arbeidsvoorwaarden gaf. Ook bij SW-bedrijf Werkzaak Rivierenland in Tiel en Geldermalsen kregen 235 werknemers in 2014 niet conform de cao van de Wsw betaald, blijkt nu uit antwoorden op vragen van gemeenteraadsleden in Tiel. De arbeidsbeperkten ontvingen een lagere beloning doordat ze in dienst werden genomen bij een aparte, zelf opgerichte stichting Werkzaak Plus. Hierdoor liepen ze ook een eindejaarsuitkering mis en andere secundaire voorwaarden. Met de komst van de Par­ti­ci­pa­tie­wet lijkt het of alles geoorloofd is om mensen de arbeidsmarkt op te krijgen In Tiel en Geldermalsen werd de constructie pas laat ingezet, vlak voor de invoering van de Participatiewet. Het betrof voornamelijk mensen die op dat moment een tijdelijk contract hadden bij het SW-bedrijf. Werkzaak overweegt om de werknemers alsnog te compenseren voor wat ze zijn misgelopen. Het SW-bedrijf gebruikt hetzelfde argument als Alescon voor deze werkwijze: "Daardoor konden er meer mensen in dienst worden genomen."