Apothekers verkopen geneesmiddelen aan het buitenland, terwijl er hier tekorten zijn

Begin deze maand meldde apothekersvereniging KNMP dat het tekort aan medcijnen afgelopen jaar opnieuw steeg. Bijna 800 geneesmiddelen waren in 2018 minstens twee weken niet verkrijgbaar. In 2010 waren dat er ruim 170. Dat tekort komt door de lage prijzen, zegt iedereen in de geneesmiddelenketen. Internationale fabrikanten krijgen in andere landen betere prijzen. Uit gesprekken met producenten, verzekeraars, groothandelaren en apothekers blijkt er meer te spelen: export naar het buitenland. Dat groothandelaren exporteren was bekend. Dat apothekers dat ook zelf doen niet. Het kan er toe leiden dat Nederlandse patiënten misgrijpen.

Jan Broeren, voorzitter van de belangenvereniging voor kleinere geneesmiddelenproducenten GLN, zegt dat hij weet dat een aantal apothekers ‘gecoördineerd grotere hoeveelheden medicijnen bij de groothandel bestelt en exporteert’. “Dan is de groothandel te goeder trouw, maar zijn het de apothekers die planmatig bij verschillende groothandels wegkopen. Er gaan geruchten dat het om veertig tot honderd apothekers gaat. Veertig wordt door meerdere mensen als ondergrens genoemd.”

“Bizar”, zegt Broeren over de exporterende apothekers. “Laakbaar”, vindt Hennie Henrichs van farmaciebedrijf Teva. “Apotheken en groothandels hebben een verzorgingsplicht in Nederland. Het is ethisch niet juist als je exporteert terwijl er krapte in de markt is.”

Onbekend is in welke mate de export door apothekers bijdraagt aan medicijntekorten. Janson kan zich niet voorstellen dat het leidt tot de huidige tekorten in Nederland. Broeren daarentegen vraagt zich af waarom de export van de anticonceptiepil doorging terwijl deze hier niet meer was te krijgen. “De anticonceptiepil werd in oktober nog geëxporteerd, terwijl er sinds september een tekort was.” De export van de pil komt volgens hem niet van reguliere groothandelaren. “Ik denk niet dat zij dat op dat moment durfden.”

Ook hun branchevereniging, de KNMP, kent de geruchten. “Maar ik kan niet bevestigen dat het echt gebeurt”, zegt KNMP-directeur Eric Janson. “We hebben het hier echt niet over de apotheker bij u in de wijk die een autootje over de grens laat rijden. Onze leden zijn bezig om de apotheek goed te laten lopen. En als er leden zijn met een vergunning, mogen ze exporteren.”

De apothekers praten liever niet over het onderwerp. Eén spreekt zelfs van een omerta, de maffiose zwijg­­-plicht. En inderdaad, apothekers die zeggen de geluiden over handelende collega’s­­ te herkennen, willen niet met hun naam in de krant.

Schaars

De export van de anticonceptiepil leidt tot de absurde situatie dat apothekers Nederlandse medicijnen moeten ‘terugkopen’ uit het buitenland. “Wij hadden een tekort aan de anticonceptiepil en zijn gaan importeren vanuit Duitsland”, zegt een Zuid-Hollandse apotheker. “Wat ik kreeg aangeleverd uit Duitsland was Microgynon, met een Nederlandse tekst.” De pillen in Nederland kosten 1,90 euro. Maar om dezelfde pillen terug te kopen betaalde de apotheker 9,90 euro. In de gedragscode van de groothandels staat dat ze geen middelen mogen exporteren die in Nederland schaars zijn. Logischerwijs kwamen de middelen dus via een apotheker in Duitsland terecht.

VGZ-woordvoerder Dennis Verschuren kent de verhalen ook, maar hoort bijna alles ‘off the record’. De verzekeraar wil een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van medicijntekorten in Nederland. Onderdeel daarvan zijn de handelsstromen van groothandel en apothekers richting buitenland. “Zolang we niet weten hoeveel voorraden we in Nederland hebben en hoeveel daarvan naar het buitenland verdwijnt, weten we ook niet in hoeverre de export de tekorten veroorzaken. De schimmigheid rond de export kun je alleen doorbreken door opener te zijn.”

De namen van de anonieme apothekers zijn bekend bij de hoofdredactie.