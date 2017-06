Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, financiën) vandaag heeft gepresenteerd.

Lees verder na de advertentie

Daarmee komt een einde aan de slepende discussie over de zogenoemde kostendelersnorm. Dat verbod op het ongeremd stapelen van inkomens en uitkeringen kwam in 2012 uit de koker van regeringspartijen VVD en PvdA, die midden in de economische crisis miljarden moesten bezuinigen. De hoogte van de bijstands- of AOW-uitkering zou voortaan afhankelijk zijn van het aantal 21-plussers binnen het huishouden. Hoe meer volwassenen, hoe lager de uitkering.

“Mensen die leven onder één dak hebben minder kosten”, zei PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma in 2013 bij de bekendmaking van de plannen. “Dat betekent dat zij ook met een lagere uitkering toekunnen.” Het grotere doel staat in het regeerakkoord omschreven: ‘Dit voorkomt dat binnen een huishouden sprake kan zijn van stapeling van uitkeringen, waardoor de inkomsten hoger zijn dan bij de buurman of buurvrouw die aan het werk is.’

Kritiek Aanvankelijk voorzag het kabinet geen enkele vertraging bij de invoering van het plan. Klijnsma dacht het wetsvoorstel binnen een jaar door beide Kamers te kunnen loodsen, waarna de uitkeringskorting vanaf medio 2014 een feit zou zijn en het kabinet jaarlijks 150 tot 250 miljoen euro zou besparen. Daarbij rekende ze buiten de kritiek van maatschappelijke organisaties, oppositiepartijen en haar eigen PvdA. Die kritiek zat hem onder meer in de breedte van de maatregel: niet alleen bijstandsgerechtigden die met volwassenen samenwonen zouden er door geraakt worden, ook AOW’ers die inwonen bij een zoon of dochter. Zij zouden voortaan nog maar vijftig procent van het minimumloon krijgen in plaats van een volledige AOW, oftewel zeventig procent van het minimumloon. Voor samenwonende partners met elk AOW gold al dat zij beiden recht hebben om vijftig procent van het laagste wettelijke loon. Terwijl het kabinet een par­ti­ci­pa­tie­sa­men­le­ving bepleit met meer zorg voor elkaar, introduceert het tegelijkertijd een ‘mantelzorgboete’, klaagde het CDA Het schoot bij veel partijen in het verkeerde keelgat dat ouderen die hun leven lang premies hebben afgedragen voor hun ouderdomspensioen, de dupe dreigden te worden van de bezuinigingsplannen van VVD en PvdA. Terwijl het kabinet een participatiesamenleving bepleit met meer zorg voor elkaar, introduceert het tegelijkertijd een ‘mantelzorgboete’, klaagde het CDA vanuit de oppositiebankjes. Die term bleef de afgelopen jaren kleven aan het debat. Onder druk van alle kritiek schoof Klijnsma de introductie van de kostendelersnorm voor AOW’ers eerst door naar 2018, daarna naar 2019. Ze zei eerst meer onderzoek naar de effecten te willen doen. Voor bijstandsgerechtigden ging de norm vanaf half 2015 wel gelden, ondanks tegenstand van onder meer het Amsterdamse stadsbestuur dat in schrijnende gevallen zelf geld besloot bij te leggen.

Opgelucht Met het einde van de regeerperiode in zicht heeft het demissionaire kabinet nu ruimte in de begroting gevonden om de korting voor AOW’ers definitief te schrappen. “Er is gewoon te weinig steun voor, in beide Kamers”, aldus minister Dijsselbloem. “Voor het einde van een kabinetsperiode moet je zaken netjes achterlaten. Ik ben blij dat we er nu een streep doorzetten.” Ook Klijnsma toont zich na vijf jaar discussie opgelucht. “Ik ben heel blij dat van uitstel nu afstel komt.” Daarmee heeft de PvdA zich op de valreep bevrijd uit een netelige discussie, maar is dat dossier voor het volgende kabinet nog niet afgesloten. Voor dit jaar is er in de begroting weliswaar ruimte gevonden om de gemiste inkomsten op te vangen. Maar ‘de keuze hoe om te gaan met structurele dekking van deze tegenvaller wordt overgelaten aan nieuw kabinet’, zo schrijft Dijsselbloem in de laatste zin van zijn persbericht.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.