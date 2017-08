Antoni van Leeuwenhoek schikt met Japanse farmareus

Het bedrijf moest de royalty's afdragen aan het ziekenhuis, omdat het Antoni van Leeuwenhoek medeontwikkelaar was van de borstkankertest, die Fujirebio verkoopt. Een woordvoerder van het ziekenhuis wilde niet zeggen om hoeveel geld het gaat. Het Antoni van Leeuwenhoek sprak met de Japanse firma af dat er geen inhoudelijke informatie over de schikking naar buiten zou worden gebracht. Fujirebio wilde zelf niet reageren. Volgens ingewijden bedraagt de vergoeding ruim tien miljoen euro, zo meldt De Telegraaf.

Het ziekenhuis spande vorig jaar een rechtszaak aan, omdat het vermoedde dat Fujirebio al sinds 1991 geen juiste verkoopcijfers overlegde. Het Japanse bedrijf wilde aanvankelijk niet meewerken. De rechter dwong de farmareus daarop om de administratie prijs te geven op straffe van een dwangsom van 3 miljoen euro. Daarop ging Fujirebio over tot onderhandelingen met het ziekenhuis over een schikking.

Fujirebio verkoopt al sinds 1984 borstkankertests aan ziekenhuizen over de hele wereld. Deze worden ontwikkeld op basis van onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek. Daarom kwamen beide partijen overeen dat het ziekenhuis 4 procent van de opbrengst als royalty’s zou ontvangen. Fujirebio kwam onder de betaling uit door allerlei trucs te gebruiken. Zo verkocht het de borstkankertesten eerst voor een paar euro aan andere bedrijven. Deze verkochten de testen vervolgens voor honderden euro’s door aan ziekenhuizen. Het Antoni van Leeuwenhoek denkt dat het tientallen miljoenen euro’s aan inkomsten miste door deze constructie.

Verlanglijstjes voor nieuwe therapieën

Koen Verhoef, manager van het onderzoekscentrum van het Antoni van Leeuwenhoek, liet aan De Telegraaf weten dat het ziekenhuis tevreden is over de schadevergoeding. “Het levert een belangrijke bijdrage aan ons instituut. Hiermee kunnen we gaan werken aan nieuwe therapieën. Er zijn na de schikking door mijn collega’s al diverse verlanglijstjes met verzoeken voor onderzoek ingediend bij de raad van bestuur.”