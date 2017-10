Antoin Deul: Het wordt tijd dat we het verhaal van Nederland compleet maken

Jullie zijn toe aan de tweede editie van de Black Achievement Month. Waarom moest die maand er komen? Lees verder na de advertentie “Toen ik begon als voorzitter van het NiNsee, in februari 2016, zei ik dat er een ‘Black History Month’ moest komen. In juni was het idee, maar er is al heel veel in die maand, uitmondend in de slavernijherdenking Keti Koti, op 1 juli. We doen bovendien al veel met het slavernijverleden, we wilden ook kijken naar het heden en de toekomst. Door de maand in oktober te organiseren, zijn we het hele jaar door zichtbaar. De eerste editie bleek een schot in de roos. Er was een gigantische honger naar het evenement.”

Hoe verklaart u dat, is er te weinig aandacht voor zwart Nederland? “Ja, veel te weinig. En te weinig kennis. Om die op te doen is wezenlijke interesse nodig en de wil om je erin te verdiepen. In alle sectoren, politiek en media, komt het zwarte narratief weinig aan bod. Er is ook geen erkenning voor het slavernijverleden. Het wordt tijd dat we dat deel ook omarmen, en zo het verhaal van Nederland compleet maken. Nederland kan een lichtend voorbeeld zijn voor de rest van de wereld in hoe verschillende culturen kunnen samenleven. Er waait nu weliswaar een andere politieke wind, maar als ik naar de aard van de Nederlanders kijk, kunnen we dat bewerkstelligen. Ik hoop dat de Black Achievement Month een katalysator daarvoor is.”

Is het publiek gemengd, of wordt de Black Achievement Month vooral door zwarte mensen bezocht? “We zijn vooral een platform voor zwart talent en zwarte rolmodellen, die moeilijk de grote podia bereiken. Het Nationaal Ballet, het Rijksmuseum en filminstituut Eye in Amsterdam doen ook mee, zij hebben er ook belang bij dat hun publiek diverser wordt. Tuurlijk bestaat ons publiek voor een groot deel uit zwarte Nederlanders, omdat zij nu iets hebben waarin zij zich herkennen. Maar we merken dat de instellingen en fondsen die ons sponsoren, zoals het Mondriaanfonds, de gemeente Amsterdam en het ministerie van Sociale Zaken razend enthousiast zijn. We hebben een positieve insteek, maar ook wat scherpe randjes. Er wordt ook gedebatteerd over de multiculturele samenleving en hoe het anders moet.”