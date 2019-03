Antirookclub zet longartsen buiten de deur

De Stichting Rookpreventie Jeugd van de twee longartsen en hun kritische website TabakNee passen volgens voorzitter Floris Italianer niet bij de Alliantie, die ‘een verbindende factor wil zijn’.

De vingerwijzing viel verkeerd bij Floris Italianer, voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij en directeur van de Hartstichting. Italianer belijdt de diplomatie, hij wandelt langs de weg van de geleidelijkheid, in goede poldertraditie wil hij vastberaden naar het einddoel toewerken. Dát is de koers van de Alliantie en die strategie hebben de deelnemers te onderschrijven, anders kunnen ze geen partner zijn.

Bovendien: wat doen KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds eigenlijk zelf, onder de eigen achterban die vaak ziek is door roken, tegen het tabaksgebruik? ‘Het lijkt dat roken alleen en vooral door de Alliantie wordt opgepakt’, schreef De Kanter in februari op haar persoonlijke website. ‘Ik roep de gezondheidsfondsen op het echte doel voor ogen te houden. Door met harde campagnes de noodzaak van de rookvrije generatie te onderbouwen. Door politieke druk uit te oefenen.’’

Maar dat moet echt een toontje lager, vindt de Alliantie Nederland Rookvrij, samenwerkingsverbond van inmiddels 155 bedrijven, gemeenten, ziekenhuizen en artsenverenigingen. De Alliantie is niet van de confrontatie, eerder van de zachte aanpak: in 2035 moet er de eerste tabaksvrije generatie volwassenen zijn. De Kanter en Dekker vinden het concept prachtig, maar hallo, 2035…? Het gaat beide artsen lang niet vlug genoeg.

‘We hebben haast’, schrijft De Kanter op haar eigen website. Ieder jaar sterven er in Nederland twintigduizend mensen door roken. De Kanter en Dekker krijgen die zieke rokers op hun spreekuur. Roken is veruit de belangrijkste oorzaak van longkanker. Ze hebben vaak als kind de eerste sigaret opgestoken, zijn verslaafd geraakt en twintig, dertig jaar later worden ze met de gevolgen geconfronteerd. De Kanter en Dekker voeren talloze slecht-nieuws-gesprekken. Het went nooit. Ze voelen zich dokters die dweilen met de kraan open. Het moet stoppen, vinden ze. En snel. Dus: snoeihard tegen de tabaksindustrie en tegen slap overheidsbeleid.

Ze zijn ‘van dik hout’, Wanda de Kanter en Pauline Dekker. De longartsen vinden de tabaksindustrie een criminele bedrijfstak die frontaal moet worden bestreden. Bijvoorbeeld met een strafklacht bij Justitie. Ze gaan er hard in, vriend en vijand krijgen kritiek als het nodig is. Want het wordt tijd dat er een keer wordt doorgepakt in het polderende, pappende tabaksbeleid in Nederland.

Verontwaardiging

Wanda de Kanter, Pauline Dekker en hun militante website TabakNee passen niet in dat plaatje. Hun Stichting Rookpreventie Jeugd is daarom uit de Alliantie gezet. In een brief aan de 155 partners beschrijft Italianer de marsroute van zijn club: ‘…werken vanuit een positieve insteek: de verbindende factor zijn, stimuleren en motiveren en inspelen op waar de kansen liggen’.

TabakNee is een activistisch platform over de ‘tabaksindustrie en haar kompanen’. De artikelen op die site over de lobby van de tabaksindustrie in Nederland worden vaak geschreven door ervaren journalisten. Ze doen onafhankelijk onderzoek en halen geregeld nieuws boven tafel. Op de website staat dat TabakNee is ontstaan ‘uit verontwaardiging over wat de tabaksindustrie aanricht onder de Nederlandse bevolking’. Overheid en politiek doen veel te weinig om de bevolking te beschermen tegen de tabaksindustrie, aldus de initiatiefnemers.

De Alliantie Nederland Rookvrij is niet van de confrontatie, eerder van de zachte aanpak

Vanaf het begin is er kritiek op de site, omdat politici, ambtenaren, commissarissen en lobbyisten die zich inlaten met de tabaksindustrie voluit en met naam en toenaam worden genoemd. Geen gepolder. TabakNee is van ‘naming and shaming’, de Amerikaanse aanpak: namen noemen, frontaal en compromisloos. Als de moeder van Lodewijk Asscher, Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van de PvdA, commissaris blijkt te zijn bij sigarettenfabrikant Philip Morris Holland, wordt dit breed uitgemeten én veroordeeld op de site Tabak­Nee.

Wanda de Kanter, een longarts die mede het initiatief nam voor de rechtszaak tegen de tabaksindustrie. Haar organisatie is nu uit de landelijke koepel gezet. © Hollandse Hoogte, Patrick Post

TabakNee wordt door tabaksfabrikanten en hun lobbyisten gehaat. Maar ook in kringen van de anti-lobby is dus lang niet iedereen enthousiast. “Ik ben geen voorstander van dat uit de losse heup schieten”, aldus – desgevraagd – Marc Willemsen, hoogleraar tabaksontmoediging en werkzaam bij het Trimbos Instituut. “Ik ben toch te veel exponent van de Nederlandse cultuur: met de flow meegaan, niet confronterend, rustig kijken waar je invloed kunt hebben. Je moet er in de Nederlandse verhoudingen niet te hard ingaan.”

Michel Rudolphie, tot eind 2017 directeur/bestuurder van KWF, besloot in 2013 TabakNee te sponsoren. Niet heel openlijk, want binnen zijn organisatie was – toen

al – lang niet iedereen blij met de aanpak van TabakNee. De website wordt overeind gehouden door Frits van Dam, bestuurslid van de Stichting Rookpreventie Jeugd. Hij is hoofdredacteur van de site en ook mede de bedenker en initiatiefnemer ervan. Van Dam was bijzonder hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en tot zijn pensionering als psycholoog verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam.

In het voorjaar van 2018 ontstaat er wrijving tussen de Alliantie, KWF en TabakNee als de website een artikel plaatst over voormalig GroenLinks-Kamerlid Jolande Sap. Zij is dan net door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) benoemd tot voorzitter van een groepje deskundigen die voor zijn Nationaal Preventieakkoord oplossingen voor het rookprobleem zullen aandragen.

Een zijsprongetje: de tabaksindustrie mocht niet meepraten over dat akkoord. Het was voor het eerst dat deze bedrijfstak volledig werd buitengesloten. Die ingreep was een rechtstreeks gevolg van een juridische actie van de Stichting Rookpreventie Jeugd. Die stapte in 2015 naar de rechter omdat Nederland jarenlang had verzuimd een dan al tien jaar oud VN-verdrag uit te voeren, waarin staat dat overheden de tabaksindustrie buiten het rookbeleid moeten houden. Na de rechtszaak besloot het kabinet de tabaksindustrie buiten spel te zetten. Tot dan praatten de fabrikanten nog volop mee over het beleid.