Anti-tabakswebsite van ‘te activistische’ longartsen in geldnood na subsidiestop van kankerfonds

Begin dit jaar beëindigde KWF Kankerbestrijding vrij plotseling de subsidie aan de stichting van de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker. Kort daarna zijn de artsen en hun Stichting Rookpreventie Jeugd geroyeerd als partner van de Alliantie Nederland Rookvrij. Ze zouden te activistisch zijn.

De Kanter en Dekker willen hun website voortzetten en willen ook verder met hun missie: zorgen dat kinderen niet gaan roken. “We hebben onze achterban nog nooit om geld gevraagd, maar nu is het keihard nodig”, aldus beide longartsen in een persbericht dat vandaag wordt verspreid. Gezondheidsinstelling Ksyos is Amsterdam heeft als eerste een donatie van 10.000 euro gedaan, aldus het bericht.

Strategie De Alliantie Nederland Rookvrij, die de twee uit de organisatie zette, is opgezet door KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds. Volgens voorzitter Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, past de strategie van de twee artsen niet bij de werkwijze van de Alliantie. KWF Kan­ker­be­strij­ding stopte met de subsidie aan TabakNee om ‘verschillen van inzicht en concrete irritaties en onvrede over bepaalde activiteiten’ De website TabakNee volgt de Nederlandse tabaksindustrie intensief en publiceert geregeld nieuws over de tabakssector. De site is vrij kritisch over het industrie- en overheidsbeleid. Italianer wil met zijn organisatie liever werken ‘vanuit een positieve insteek, die de verbindende factor wil zijn en wil stimuleren en motiveren op de punten waar de kansen liggen’, aldus een mail waarin hij het royement aankondigde bij de overige partners in de Alliantie. Het wegsturen van twee longartsen kwam de Alliantie op felle kritiek te staan. Het bedrijf Ksysos stapte direct op als partner. Anderen wilden uitleg van het bestuur. De Alliantie belegde een ‘inloopavond’ om de gemoederen te sussen.

Verschillen van inzicht KWF Kankerbestrijding stopte begin dit jaar met de subsidie aan TabakNee vanwege ‘verschillen van inzicht en concrete irritaties en onvrede over bepaalde activiteiten’, aldus een brief aan De Kanter en Dekker. De artsen werden in die brief bedankt voor ‘het blootleggen van strategieën van de tabaksindustrie’: “Er is de afgelopen periode veel bereikt.” Eén van de breekpunten was een artikel over voormalig Kamerlid Jolande Sap (GroenLinks) op de website TabakNee. Zij was benoemd tot voorzitter van de groep experts en andere betrokkenen die voor het Nationaal Preventieakkoord oplossingen voor het rookprobleem zouden aandragen. TabakNee ontdekte dat zij commissaris is bij adviesorganisatie KPMG, die onderzoeken uitvoert voor de tabakindustrie. KWF Kankerbestrijding drong aan op onmiddellijke verwijdering van het artikel van TabakNee.nl, omdat dit het overleg in Den Haag over het preventieakkoord zou kunnen schaden.

