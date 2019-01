Anti-homoflyers verspreiden is discriminatie

Volgens de rechtbank in Amsterdam hebben ze de grens van het toelaatbare overschreden toen ze ruim twee jaar terug een folder verspreidden in de hoofdstad. Daarin stelden ze dat homoseksualiteit niet is toegestaan in de islam, het jodendom en volgens de Bijbel.

Lees verder na de advertentie

Homoseksuele ouders zouden zich vaak aan kinderen vergrijpen, meldden ze in de tekst. Veel mensen die de folders in de bus kregen deden aangifte, net als Amsterdamse stadsdeelbestuurders. Het kabinet sprak zijn afkeuring uit over de folder.

Voor de rechter betoogde het trio twee maanden terug dat deze uitingen vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het zou bovendien gaan om hun overtuiging, geïnspireerd door de islam, en om feiten over misbruik die blijken uit wetenschappelijk onderzoek.

Veel mensen die de folders in de bus kregen deden aangifte, net als Amsterdamse stads­deel­be­stuur­ders. Het kabinet sprak zijn afkeuring uit over de folder.

Hun actie zou volgens de drie initiatiefnemers, twee dertigers en een man van 41, zijn ingegeven door onrust over een katholieke familie in Engeland, waarvan de kinderen uit huis werden geplaatst en vervolgens werden geadopteerd door een homoseksueel stel. Het gezin kwam oorspronkelijk uit Roemenië en vooral in dat land stuitte deze adoptie op weerstand.

Aan de vrije meningsuiting en godsdienstovertuiging is een grens, oordelen de Amsterdamse rechters. In dit geval zijn de uitlatingen ontoelaatbaar en is sprake van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van homo's. De cijfers over misbruik komen bovendien uit een verouderd onderzoek. De rechtbank was milder dan de officier van justitie. Die had een taakstraf geëist van veertig uur voor alle drie de verdachten.

Lees ook