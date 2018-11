Anna is gehackt door haar ex. En de politie doet er niets aan

De camera van de laptop op de keukentafel is met een stuk tape afgeplakt. Het scherm is van het raam afgekeerd. Voor het geval hij opeens in de tuin staat, zegt Anna.

Lees verder na de advertentie

Met hij doelt ze op haar ex. De twee zijn verwikkeld in een rechtszaak over de omgang met hun dochter. Daarom staat ze niet met haar achternaam in de krant. Dat ze wel haar verhaal wil vertellen over wat ze het afgelopen jaar heeft meegemaakt, is omdat één ding is blijven hangen: Anna voelde zich niet serieus genomen. Niet door de politie en niet door andere hulpinstanties die bij haar gezin betrokken zijn.

Andere telefoon gekoppeld Eerst terug naar het begin. Vorig jaar kwam Anna erachter dat haar Google-account, dat onder meer toegang geeft tot haar mails en foto’s, een jaar lang is gehackt. Een kennis met verstand van zaken kon het eenvoudig in het menu terugvinden: er is een telefoon aan het account gekoppeld die niet van haar is. En er gebeurde meer. Haar zus installeerde voor haar een wifi-camera bij het keukenraam, gericht op de voordeur en oprit. De politie had dat geadviseerd, zegt Anna, omdat ze zich onveilig voelt. Op een avond krijgt ze opeens een bericht van haar zus: “Ben je thuis?” Maar Anna is niet thuis. Toch gaat de camera van links naar rechts, kan haar zus via internet zien.

Gordijnen dicht Als ze uitlegt hoe het is om je in je eigen huis bespied te voelen, komen de tranen. “Er is heel veel aan vooraf gegaan, ook al tijdens de relatie. Schelden, dreigen met geweld, manipulatie. Ik zette de stap om te vertrekken. ‘Dankjewel mama’, zeiden mijn kinderen. Maar nu ben ik ook hier niet veilig. “Het beheerste mijn leven. De gordijnen heb ik een hele tijd dicht gehad, mails versturen durfde ik niet meer. Gesprekken voerde ik alleen nog maar zachtjes in huis. Tegen vriendinnen die over de vloer kwamen, zei ik: wifi uit en zeg vooral niets kwaads over iemand. Ze komen hier bijna niet meer.” Inmiddels zijn de gordijnen weer open, omdat Anna haar kinderen niet het idee wil geven dat ze opgesloten zitten. Maar de angst is nog niet weg. “Ook nu wij hier zitten te praten, heb ik het gevoel dat dit kan worden opgenomen.” De be­vei­li­gings­ca­me­ra had zonder dat Anna dat besefte ook een microfoon. In de dreigementen die haar ex uit, blijkt volgens haar dat hij weet wat er aan haar keukentafel is besproken Hoe weet Anna zo zeker dat haar ex haar heeft gehackt? Wachtwoorden heeft ze nooit met hem gedeeld, ook niet tijdens de relatie. Maar de telefoon die toegang had tot haar account was van het model van haar ex. Hij had ook belang bij het meelezen van haar e-mails, alleen al vanwege het contact tussen haar en haar advocaat.

Hard bewijs De beveiligingscamera had zonder dat Anna dat besefte ook een microfoon. In de dreigementen die haar ex heeft geuit, geeft hij volgens haar blijk te weten wat er aan haar keukentafel is besproken. Hard bewijs daarvoor is lastig te leveren, zegt ze. Dat vindt de politie ook. Bij de eerste melding wordt Anna geadviseerd e-mail te vermijden en voor persoonlijke gesprekken naar de kroeg te gaan. Feiten, zoals een IP-adres, moet ze zelf verzamelen. Ze neemt contact op met Google en de Fraudehelpdesk, maar die zeggen: alleen de politie kan een IP-adres opvragen. Als ze aangifte wil doen van computervredebreuk, zit er niet de toegezegde digitaal rechercheur, maar een agent die het volgens haar niet begrijpt. “Ik heb dit op verzoek van de agent zelf op de computer van de politie getypt”, zegt ze wijzend op de aangifte voor haar op tafel.

Geen prioriteit De politie heeft laten weten dat de aangifte niet verder wordt onderzocht omdat er te weinig aanknopingspunten zijn. Anna’s advocaat heeft nog bij het Openbaar Ministerie aangedrongen op vervolging, maar de reactie was duidelijk: andere zaken, zoals drugscriminaliteit en mensenhandel, hebben prioriteit. Het laat Anna achter met een gevoel dat de veiligheid van haar en haar kinderen niet belangrijk is. “Ik wil dat er een signaal wordt afgegeven dat dit niet mag gebeuren. Ik wil dat strafbare feiten worden vervolgd, zodat er een kans is dat dit stopt.” De volledige naam van Anna is bij de redactie bekend.

Lees ook: