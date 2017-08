Angst voor vluchtelingen en de islam is ook een reden om voor Hongarije te kiezen

Jacqueline en Jeroen Bastiaensen zochten eigenlijk een vakantiehuis toen ze vijf jaar geleden een afgelegen boerderij in de buurt van het Hongaarse Csemö kochten. Maar de ruimte, de warme zomers en de rust lokten, net als de gedachte aan een leven zonder Nederlandse regelgeving, hoge inkomstenbelasting, files of wegenbelasting. En, al was dat niet het belangrijkste, het feit dat er in Hongarije geen moslims wonen. "Ik vind dat premier Orbán het goed doet", zegt Jacqueline, "Ik voel me in Boedapest een stuk veiliger dan in Amsterdam. Ik denk ook niet dat we hier bang hoeven te zijn voor een aanslag."

Asielzoekers uit het Midden-Oosten zijn niet welkom. In februari zei Viktor Orbán dat zijn land graag 'echte' vluchtelingen opneemt: "Duitsers, Nederlanders, Fransen en Italianen, bange politici en journalisten die in Hongarije het Europa zoeken dat ze thuis verloren zijn."

De premier verwees naar een nieuwe trend: de groeiende populariteit van Hongarije onder West-Europeanen op zoek naar een plek om nu of later te gaan wonen. België heeft er zelfs al een term voor: de vluchtende Vlaming. De een wordt gelokt door de rust en het klimaat, de ander door het belastingstelsel dat voor AOW'ers en arbeidsongeschikten zeer gunstig uitpakt. Verder zijn de huizen spotgoedkoop.

Maar angst voor vluchtelingen en de islam is voor velen een aanvullende reden om juist voor Hongarije te kiezen. Jacqueline Bastiaensen is blij met het grenshek dat Orbán liet bouwen. "Hij stelt het belang van Hongaren voorop. Dat vind ik prima, en ik hoor van anderen hetzelfde."

Huizenbemiddelaars hebben dezelfde ervaring. De Duitse makelaar Ottmar Heide, die huizen rond het Balatonmeer verkoopt, vertelde tegenover de Beierse tv dat acht van de tien mensen die hem bellen expliciet het Duitse vluchtelingenbeleid als verhuismotief noemen.

Moeilijke taal

Inmiddels hebben in een straal van 25 kilometer rond Csemö zo'n driehonderd Nederlanders en Vlamingen een boerderij gekocht. De Bastiaensen hebben er hun levensonderhoud van gemaakt: ze houden bij leegstaande vakantiehuizen een oogje in het zeil. Maar ze zien ook een groeiend aantal mensen dat zich definitief vestigt. "Al onze buren zijn Nederlanders die hier wonen. Mensen trekken naar elkaar toe, ja. Het is niet dat we dagelijks bij elkaar op de koffie gaan, maar het is toch prettig om landgenoten in de buurt te hebben", zegt Jacqueline. Al was het maar om de taal: net als de meeste Nederlandse, Belgische en Duitse immigranten spreekt ze zeer gebrekkig Hongaars. "Zoals een Turk Nederlands. Het is een moeilijke taal."

Een paar buitenlandse aanhangers van extreem-rechts zijn wel teruggestuurd

Bezorgde burgers zijn niet de enigen die in Hongarije een toevluchtsoord zien. Volgens politiek analist Péter Krekó trekt Orbáns beleid een groeiend aantal buitenlandse rechts-extremisten. Die moeten overigens geen al te hoge verwachtingen hebben van Hongarije.

Dat ondervond de 81-jarige Duitser Horst Mahler, die in mei politiek asiel aanvroeg. Mahler, ooit bekend als advocaat van de links-extremistische Rote Armee Fraktion, veranderde in de jaren tachtig in een extreemrechtse Holocaust-ontkenner en werd om die reden in Duitsland tot tien jaar veroordeeld. In 2015 kwam hij om gezondheidsredenen tijdelijk vrij, maar toen hij dit voorjaar de rest van zijn straf moest uitzitten, vluchtte hij naar Hongarije. Dat leverde hem luttele weken later weer aan Duitsland uit.

Ook twee Britse rechts-extremisten bleken niet langer welkom. Jim Dowson en Nick Griffin, ex-leden van de British National Party met paramilitaire contacten en een strafblad, waren sinds 2013 in Hongarije actief met verkoop van onroerend goed. Ze richtten zich op die doelgroep die Orbán graag ziet komen: conservatieve katholieke blanken met zorgen over de toenemende 'islamisering' in West-Europa. Maar in mei werd Dowson tegengehouden op het vliegveld en kreeg Griffin te horen dat hij het land uitmoest. Volgens de Hongaarse antiterrorisme-eenheid TEK vormden ze een gevaar voor de nationale veiligheid.

