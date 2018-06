Amsterdamse koppels zonder kinderen opgelet: u kunt beter naar Oldebroek verhuizen

Amsterdammers die samenwonen en geen kinderen hebben, moeten het met nog minder vloeroppervlak doen: veertig vierkante meter per persoon, oftewel veertig procent minder dan de gemiddelde Nederlander. Ook in andere steden als Utrecht, Rotterdam, Groningen, Arnhem en Enschede moeten kinderloze paren het met minder ruimte stellen. Opvallend is dat Den Haag voor deze groep veel ruimte biedt.

Wie als paar zonder kinderen groot wil wonen, is in het oosten beter af dan in het westen. De Gelderse gemeenten Oldebroek en Renkum voeren de lijst aan, met meer dan tachtig vierkante meter per persoon.

Gezinnen mét kinderen wonen voor het merendeel in grote woningen, maar leveren in als het gaat om woonoppervlak per persoon. Het platteland biedt ruimte: in landelijke gebieden beschikken gezinnen over zestig vierkante meter per persoon. In Amsterdam zullen veel stapelbedden staan, want daar is dit minder dan dertig vierkante meter. Ook alleenstaanden wonen buiten de hoofdstad een stuk ruimer. Tachtig procent van de eenpersoonshuishoudens in Amsterdam heeft een woning van minder dan 75 vierkante meter: in de rest van Nederland is dit vijftig procent. In Amsterdam heeft ook maar 3 procent van de huishoudens een woning met een oppervlakte van meer dan 150 vierkante meter. In het hele land is dat 17 procent.

De verschillen worden voor een groot deel verklaard door leeftijd. In de grote steden wonen veel studenten en starters die alleen wonen. Amsterdam bestaat voor meer dan de helft uit eenpersoonshuishoudens, tegenover 38 procent in heel Nederland.

