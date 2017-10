Amsterdamse apotheker krijgt rol in het opsporen van 'verwarde personen'

Amsterdamse apothekers krijgen een cruciale rol in het voortijdig opsporen van 'verwarde personen'. Als patiënten met psychische klachten hun medicijnen niet komen ophalen, geven de apothekers dit door aan de huisarts, die vervolgens weer de patiënt benadert.

Het niet innemen van medicijnen kan mensen met een psychische aandoening in een crisis brengen, wat weer kan leiden tot overlastgevend gedrag. Sommige patiënten stoppen omdat ze last hebben van bijwerkingen. Anderen vergeten de dagelijkse dosering of denken dat bijvoorbeeld antidepressiva niet langer nodig zijn. Voortijdig contact over het niet-innemen van de medicijnen kan een achteruitgang voorkomen. Het project in Amsterdam is ondergebracht bij de GGD en is geïnitieerd door de Amsterdamse politie, die de methode tegenkwam bij een werkbezoek in Groot-Brittannië.