Amsterdam worstelt met ‘terreurschool’

De gemeente Amsterdam zal een harde dobber hebben aan de sluiting van het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Burgemeester Halsema heeft het schoolbestuur dringend verzocht op te stappen en de gemeente zet de subsidies stop. Maar volgens deskundigen zal het daar voorlopig bij blijven. Dat wordt pas anders als er strafbare feiten zijn geconstateerd.

Het Amsterdamse stadsbestuur kondigde gistermiddag ingrijpende maatregelen aan na ‘zeer verontrustende signalen’ over het islamitisch onderwijs op het Cornelius Haga Lyceum. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft Halsema gewaarschuwd dat leerlingen op de school structureel worden beïnvloed ‘door richtinggevende personen’ die tussen 2009 en 2012 banden zouden hebben gehad met de terroristische organisatie het Kaukasus Emiraat. Ook zouden zij zich ‘anderszins inlaten met jihadistisch extremisme’. De 174 leerlingen krijgen onderwijs in de ‘salafistische geloofsleer’.

Verontruste ouders

De AIVD lichtte Halsema in januari­­ al in gelijke bewoordingen in. Zulke harde waarschuwingen voor radicale beïnvloeding via het onderwijs zijn in Nederland nog niet eerder geuit. Volgens de veiligheidsdiensten is er overigens geen acuut gevaar voor de openbare orde.

Be­stuurs­voor­zit­ter Söner Atasoy van het Haga Ly­ceum liet weten zich niets van de burgemeester aan te trekken

Amsterdam opende donderdag een telefoonnummer voor verontruste ouders. De gemeente wil met de publiciteit gezinnen met kinderen op de basisschool waarschuwen niet voor dit lyceum te kiezen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

Maar daar blijft het volgens de Tilburgse hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens voorlopig bij. “De vrijheid van onderwijs houdt op bij het plegen van een strafbaar feit. Maar ergens sympathie voor hebben valt daar niet onder. Eerst zullen docenten of bestuursleden door de strafrechter veroordeeld moeten worden, pas dan kunnen zij uit het onderwijs worden verbannen.”

Dat de gemeente de subsidie intrekt zal niet veel effect hebben. Het meeste geld krijgt de school van het Rijk. Wel is het volgens Zoontjens mogelijk de school wegens ‘wanbestuur’ via de bestuursrechter aan te pakken, zoals eerder bij een islamitische basisschool in Helmond is gebeurd. “Maar dan moet er wel wanbestuur zíjn. Daarover heb ik nog niets gelezen.”