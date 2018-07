Amsterdam UMC breekt baby-onderzoek abrupt af na sterftegevallen

Het betreft de test van het middel viagra bij vrouwen die zwanger zijn van een baby met een ernstige groeiachterstand. Van de negentig vrouwen die dit middel slikten, overleden negentien baby’s na een vroeggeboorte. Een even grote groep vrouwen slikte placebotabletten. In die groep overleden slechts negen baby’s.

Deze baby’s maakten sowieso weinig kans om te overleven, dus je kunt niet zeggen dat de negentien baby’s in de viagra-groep zijn overleden als gevolg van het middel, zegt een woordvoerder van het Amsterdam UMC. Maar elf van de negentien baby’s zijn overleden aan een longaandoening die ‘eventueel te maken heeft met het middel’, aldus het ziekenhuis.

De longaandoening waaraan de baby’s overleden, heeft te maken met ‘te hoge bloeddruk in de longen, waardoor de longen niet voldoende functioneren’, zegt de woordvoerder van het AUMC. Viagra verwijdt de bloedvaten en zorgt ervoor dat er extra bloed stroomt naar de placenta, waar de baby zijn voeding uit haalt. Meer voeding is gunstig voor baby’s met een groeiachterstand.

Het verschil van negen versus negentien overleden baby’s was voor de onafhankelijke medisch-ethische commissie van het ziekenhuis aanleiding de studie te stoppen, aldus de woordvoerder. “Het advies wat ons betreft is dat dit middel zowel landelijk als internationaal niet meer gebruikt wordt.” Zwangere vrouwen uit meerdere ziekenhuizen in Nederland deden mee aan dit onderzoek, waarvan het AUMC de resultaten verzamelt. Het onderzoek naar viagra is niet alleen in Amsterdam gestopt, maar ook in de andere ziekenhuizen.