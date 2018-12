Amsterdam probeert ruim 4000 inburgeraars alsnog een goede start te geven

Het huidige inburgeringsbeleid werkt niet en gaat vanaf 2020 op de schop, kondigde minister Wouter Koolmees deze zomer aan. Dat duurt de gemeente Amsterdam te lang. De stad neemt vanaf volgende week al de touwtjes in handen en gaat extra taallessen aanbieden en controleren of inburgeringsbureaus hun werk goed doen.

“Als we halverwege 2020 pas ­beginnen, is dat voor een grote groep te laat”, zegt verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman (PvdA).

“Mensen lopen vast en bouwen schulden op; jij en ik zouden in dezelfde situatie belanden. Het systeem werkt niet, daar is ­iedereen het over eens. Maar als we daar pas halverwege 2020 iets aan gaan doen, valt een grote groep de komende ­anderhalf jaar nog tussen wal en schip. In Amsterdam alleen al zijn dat ruim vierduizend mensen. Die kunnen we nu nog een goede start bieden.”

Wat is het probleem met de ­inburgeringsbureaus?

“Er zitten malafide aanbieders tussen. Bureaus die een laptop cadeau geven, op afstand taallessen geven en zeggen: ‘Zoek het maar uit’. Dat zien we veel. Een ander probleem is dat de bureaus weinig flexibel zijn. De beste manier om een taal te leren en in te burgeren is door aan het werk te gaan. Maar we zien dat, als een statushouder een baan heeft ­gevonden, het soms stukloopt op de inburgeringscursus. Als jij drie keer per week tussen elf en één les hebt, wordt werken je wel erg moeilijk ­gemaakt.

“We zijn bij de invoering van de huidige inburgeringswet te veel uitgegaan van zelfredzaamheid. Intellectuele luiheid noem ik dat maar, want het is juist belangrijk om mensen te helpen. Denk even na: a s jij in een land dat je niet kent Arabisch zou moeten leren, hoe zou dat dan gaan? Dit gaat om statushouders, mensen van wie we zeggen dat hun leven in gevaar is als ze teruggaan. Die blijven hier.

“Zij moeten niet achterover leunen, natuurlijk niet, maar wij maken het nu moeilijker in plaats van makkelijker om in te burgeren. We hebben het vijf jaar lang niet goed gedaan en het schrijnende is dat juist in die vijf jaar veel mensen op de vlucht zijn geslagen.”