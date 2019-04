Amsterdam houdt de adem in: vanaf maandag moet de snorfiets zich redden tussen auto’s en bussen

“Een bullshit-maatregel vind ik het. Ik denk dat het chaos wordt.” Snorfietser Remco Bruinsma windt er geen doekjes om, hij ziet het helemaal niet zitten om op de rijbaan tussen de auto’s te moeten rijden. “Ik mag 25 kilometer per uur rijden, en auto’s 50. Dat wordt echt redelijk gevaarlijk.”

Lees verder na de advertentie

Bruinsma staat op een vriend te wachten op het drukke Waterlooplein, vlak voor het Amsterdamse stadhuis. Hier is de primeur uitgedacht waar de verkeersdeelnemers in de hoofdstad mee te maken krijgen: binnen de ring A10 mogen snorfietsers – op een aantal uitzonderingen na – niet meer op het fietspad rijden, maar moeten naar de rijbaan. Bovendien moeten zij daar een helm dragen.

Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die deze stap zet en het lijkt erop dat andere grote steden spoedig zullen volgen. Onder andere Utrecht dat eind dit jaar de snorfiets naar de rijbaan wil hebben en Den Haag dat mikt op volgend voorjaar.

Bromfietsers rijden met helm al twintig jaar op de rijbaan en de invoering is destijds vrij soepel verlopen

“Een goede maatregel, ik ben er wel blij mee. Het is veel te druk op het fietspad”, zegt fietser Nicole Korten op de Kinkerstraat, waar op zaterdagmiddag auto’s, trams, fietsers, voetgangers, snorfietsers, brommers en een enkel gehandicaptenautootje strijden om de beperkte ruimte. “Van snorfietsers die zich aan de snelheid houden heb ik niet zo veel last, maar veel snorfietsen rijden te hard.”

Vurige wens Het was een vurige wens van veel fietsers in Amsterdam: geen confrontaties of zelfs ruzies meer met toeterende snorfietsers die rakelings langs hen schieten op de vaak smalle en steeds drukker wordende fietspaden in de stad. Dat leidde de afgelopen jaren tot veel ongelukken. De snelheidsverschillen op het fietspad zijn te groot en dat brengt de verkeersveiligheid in gevaar, vindt de gemeente. Veel van de 36.000 snorfietsen – blauw kenteken – in Amsterdam zijn opgevoerd en rijden harder dan de toegestane 25 kilometer per uur, soms bijna net zo hard als brommers – geel kenteken – die maximaal 45 kilometer per uur mogen. Bromfietsers rijden met helm al twintig jaar op de rijbaan, en de invoering is destijds vrij soepel verlopen. Dat zal nu anders zijn, voorspelt Mick Beumer van de Amsterdamse brommer- en snorfietshandel Beumer De Jong. “De gemeente denkt dat dat nu ook zo zal gaan, maar vergeet dat het verkeer veel drukker is dan toen en de mentaliteit anders. Ik denk dat het levensgevaarlijk is.” Ook snorfietser Sofia Abdelkader maakt zich zorgen. “Met 25 kilometer per uur tussen de auto’s, dat gaat niet werken. Het verkeer stagneert, er zullen files ontstaan en stadsbussen die achter snorfietsers zitten komen te laat aan bij haltes. Ik denk dat deze maatregel snel zal worden teruggedraaid. Als je dit wilt, dan moet je de maximumsnelheid ook verlagen naar dertig.”

Sluipverkeer De gemeente Amsterdam probeert de risico’s te ondervangen door snorfietsers op de drukste doorgaande wegen in de stad wel op het fietspad te laten rijden, waar zij dan formeel ook geen helm hoeven te dragen. Maar dergelijke uitzonderingen maken de regeling een stuk ingewikkelder. Daar komt bij dat verbindingen met alleen een fietspad, zoals fietsbruggen, ook taboe worden voor snorfietsers waardoor zij soms moeten omrijden. Dat kan weer leiden tot sluipverkeer. Meer dan vijftig verkeersbegeleiders zullen snorfietsers en automobilisten vanaf vandaag op knelpunten helpen en hen wijzen op de nieuwe regels. Gehandhaafd wordt er de eerste acht weken niet, die heeft de gemeente ingesteld als ‘wenperiode’. Daarna worden snorfietsers die op fietspaden rijden waar dat niet mag op de bon geslingerd, wat 95 euro kan kosten. “Ik ga echt niet omrijden om zo’n bruggetje, ik neem de gok wel”, lacht Remco Bruinsma. Hij wijst richting het Mr. Visserplein, honderd meter verderop. “Dus daar moet ik verplicht op het fietspad en mag zonder helm, en hier moet ik dan plotseling de rijbaan op met helm? Ik vind het erg verwarrend allemaal.”

Helmplicht De gemeente Amsterdam is al maanden bezig met een campagne om iedereen op de hoogte te brengen van de nieuwe situatie. De circa 36.000 snorfietseigenaren hebben een brief thuis gekregen, er zijn bijna 4000 nieuwe verkeersborden opgehangen, er staat een kaart met de uitzonderingen op de gemeentelijke website en automobilisten worden via billboards herinnerd aan de nieuwe verkeersregels. Met de maatregel loopt Amsterdam vooruit op de landelijke invoering van een helmplicht voor snorfietsers. In januari nam de Tweede Kamer een motie aan van het CDA, waarin minister van infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen wordt gevraagd om een algemene helmplicht voor de snorfiets in te voeren. Zij heeft een wetsvoorstel toegezegd en verwacht dat het negen tot twaalf maanden kan duren voordat het kan worden ingevoerd. Nederland is het enige land in Europa waar snorfietsers geen helm hoeven te dragen. In ons land zijn circa 700.000 snorfietsers.

Opstootje Groepjes scooterrijders hebben zaterdag in Amsterdam de orde verstoord. Rond 15 uur verzamelden zich zo’n vijftig scooterrijders op het Mercatorplein in Amsterdam-West. Vervolgens deelden ze zich op in kleinere groepen en misdroegen zich op allerlei manieren in zowel West als het centrum. Zo reden ze op de busbaan, gooiden ze met flesjes naar voorbijgangers, bekladden ze met spuitbussen verkeersborden en reden ze door voetgangersgebied. Zes rijders zijn aangehouden en hun scooters zijn in beslag genomen, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie naar aanleiding van een bericht van AT5. Hij weet niet wat hun motivatie is geweest, maar sluit niet uit dat de actie te maken heeft met een verkeersmaatregel die maandag ingaat. Snorfietsen mogen dan niet meer op het fietspad, maar moeten naar de rijbaan. Ook moeten de berijders een helm op.

Lees ook: