Amsterdam belooft etnisch profileren door agenten steviger aan te pakken

De Amsterdamse driehoek – politie, openbaar ministerie en burgemeester – wil meer werk maken van het tegengaan van etnisch profileren door agenten. Wat er nu gebeurt tegen die praktijk is te vrijblijvend. Er is bovendien weinig aandacht voor bij wie de verantwoordelijkheid ligt, blijkt uit onderzoek.

Sinds 2012 staat het onderwerp etnisch profileren op de politieke agenda in de hoofdstad. Politiek en korpsleiding willen voorkomen dat agenten mensen aan de kant zetten louter op basis van hun etniciteit. Maar de materie is taai.

Uit onderzoek van Bureau Beke naar de effectiviteit van het politiebeleid bleek begin maart dat van de maatregelen die eerder waren afgesproken (onder meer trainingen in voorspellend profileren, professioneel controleren en invoering van een mobiele app) nog lang niet allemaal zijn ingevoerd.

Afwijkend gedrag

“Daar liggen kansen. Het is vooral belangrijk de teamchefs in te zetten om tot een cultuuromslag te komen”, reageert onderzoeker Jos Kuppens van Bureau Beke: “Dit is een onderwerp dat continu aandacht behoeft. Door cursussen aan te bieden, maar ook door teamchefs die incidenten aangrijpen voor interne discussie. En door te investeren in inclusief leiderschap.”

De in 2017 opgerichte adviescommissie etnisch profileren nam deze maand alle aanbevelingen van het onderzoek over. Een van die adviezen: betrek burgers erbij, om te controleren of de politieaanpak in positieve richting verandert.

Kuppens: “Focus in cursussen op beter kijken naar afwijkend gedrag, in plaats van op een donkere man in een dure auto.” Daarnaast kan een nieuwe app op politietelefoons controleren hoe vaak iemand is staande gehouden en of dat terecht of onterecht gebeurde. “Maar die app is pas bij twee van de twintig basisteams uitgeprobeerd.”