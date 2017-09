Amstelveen gaat bij het beteugelen van Airbnb een stap verder dan Amsterdam

Amsterdammers die hun woning aan toeristen willen verhuren moeten daar vanaf morgen elke keer melding van maken bij de gemeente. Doen zij dat niet, dan krijgen zij een boete van 6000 euro. De maatregel is een nieuw wapen in de strijd tegen illegale hotels en Amsterdammers die hun woning langer dan de maximale termijn van zestig dagen per jaar verhuren.

Lees verder na de advertentie

In die strijd boekte Amsterdam in de eerste helft van dit jaar een bescheiden succesje. Na jaren van stijging stabiliseerde het aanbod van vakantiewoningen in Amsterdam op Airbnb, zo blijkt uit cijfers die de gemeente vandaag naar buiten bracht. Maar van een juichstemming is nog geen sprake. “Het zijn de eerste tekenen van stagnatie, maar cijfers uit de zomermaanden moeten nog komen en dan stijgen we gewoon weer verder”, zegt Laurens Ivens, SP-wethouder wonen.

Amsterdam denkt dat een maximum van 30 dagen juridisch geen stand houdt

Het onder de rook van Amsterdam gelegen Amstelveen is ook klaar met de illegale verhuur via Airbnb. Zij gaan zelfs een stap verder. Verantwoordelijk wethouder Herbert Raat (VVD) pleit voor dezelfde meldplicht als in Amsterdam en een maximale verhuurduur van dertig dagen. Een halvering vergeleken met de hoofdstad. In december legt Raat zijn plannen voor aan de gemeenteraad.