Amersfoort regelt een Koningsfeestje voor autisten: ‘Fantastisch, we hebben een soort loge’

In een aparte, opmerkelijk stille zaal boven stadscafé De Observant aan het Stadhuisplein van Amersfoort kijkt Idzo Toorman (53) naar de plek waar zojuist de koning en zijn familieleden nog meededen aan een regioquiz. De stoet met de jarige koning Willem-Alexander – vandaag 52 jaar oud – trekt net verder door Amersfoort, de stad waar Toorman woont.

Toorman: “ We zaten hier net nog met 22 mensen in deze grote ruimte, allemaal mensen die niet tegen prikkels kunnen, naar die quiz te luisteren. Fantastisch, een soort logeplek. Het is zo fijn dat de gemeente dit regelde, hulde.” Toen hij voor het eerst hoorde over Koningsdag in Amersfoort, dacht hij: niets voor mij. Hij grijpt naar zijn hoofd als je hem vraagt wat er gebeurt als hij daar beneden tussen de enthousiaste Oranje-massa zou staan. “Dan gaat mijn hoofd echt pijn doen, joh, er komen zoveel indrukken binnen, allemaal tegelijk, ik kan ze niet goed filteren. Dat is mijn autisme. “

Maar het liep heel anders. De gemeente regelde in overleg met het lokale Autisme Informatie Centrum, waar Toorman bij betrokken is, deze prikkelarme ruimte.

Grote behoefte aan

Een aankondiging van dit plan op de website van de gemeente maakte direct reacties los. “Binnen een half uur kon de aankondiging weer van de website, want direct gaven twintig mensen zich op, het maximum,” vertelt Jean Paul Aarsen van de gemeente Amersfoort. Het thema van de dag ‘Wij Amersfoort’ moest ook voor mensen met deze beperking die grote evenementen liever mijden, een feest worden, legt hij de motivatie van de gemeente uit. “Het is de eerste keer dat er voor deze mensen op een Koningsdag wat geregeld is, de opkomst bewijst wel dat er grote behoefte aan is.”

Toorman vertelt dat Koningsdag al geweldig begon voor mensen met zijn stoornis: het regende. Daardoor waren er weinig mensen op straat toen ze al vroeg in de ochtend hier in het zaaltje verzamelden. En pas toen de koning al in aantocht was, brak de zon door en stroomde het publiek toe. “Wij zaten toen al binnen. We konden hier rustig blijven zitten, niemand duwde, het is een ruime zaal, we zitten achter glas, dus geen last van schreeuwende mensen of operazangers of zo.”

Hilda Gankema is hier met haar zoon Bart (26), die eveneens autisme heeft. Zij vertelt: “We waren hier al om 9 uur, zo’n dag is wel erg lang voor hem, maar het is goed gegaan. Voor mij ook leuk als moment voor een activiteit van moeder en zoon. We waren er dit keer toch maar live bij, uniek.”