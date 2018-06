Amerikaanse staten klagen regering aan om immigratiebeleid

Ze noemen het decreet dat een einde moet maken aan het uit scheiden van gezinnen 'misleidend' en willen via de rechter bewerkstelligen dat kinderen die momenteel los van hun ouders worden vastgehouden zo snel mogelijk met hen worden herenigd. Asielzoekers toegang weigeren bij de grens mag niet, aldus de rechtszaak, en dat is wel wat de huidige regering doet.

Democratische procureurs-generaal uit Washington, Californië en New York namen het initiatief voor de rechtszaak. In totaal hebben zeventien staten, waaronder ook Massachusetts, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, North Carolina en Oregon zich bij de zaak aangesloten. De aanklacht tegen de regering is ingediend bij een rechtbank in Seattle.

Het besluit om gezinnen die zonder verblijfsvergunning die de zuidelijke grens van de VS oversteken te halen, werd slechts een paar maanden geleden genomen en valt onder een nieuw zero-tolerance-beleid. Dit zou illegale immigranten afschrikken, aldus de regering-Trump, die een harde anti-immigratielijn volgt. Vicepresident Mike Pence waarschuwde asielzoekers onlangs dat zij met hun wens om illegaal de VS binnen te komen 'het leven van hun kinderen op het spel zetten'. 'Als je niet legaal kan komen, kom dan helemaal niet', aldus Pence.