Amerikaanse senaat stemt voor einde aan steun oorlog in Jemen

Volgens de senaat schendt betrokkenheid van de VS in Jemen de grondwet, omdat niet de president maar het Congres bepaalt wanneer de VS zich in een oorlog mengt. ‘We pakken de constitutionele macht terug door een einde te maken aan de betrokkenheid van de VS in een oorlog, die niet is goedgekeurd door het Congres en dus ongrondwettelijk is’, reageerde congreslid Bernie Sanders, die zich kandidaat heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen in 2020.

Lees verder na de advertentie

Eind vorig jaar meldden verschillende senatoren al dat ze de Saoedi-Arabië verantwoordelijk houden voor de dood van journalist Jamal Khashoggi en werd gepleit voor stopzetting van steun aan de oliestaat. Saoedi-Arabië hekelde toen de ‘inmenging in binnenlandse politiek van Saoedi-Arabië’.

Het Huis van Afgevaardigden moet de resolutie nog goedkeuren, voordat deze naar de president wordt gestuurd. Het Witte Huis heeft aangegeven dat Trump zijn veto zal uitspreken. Hij verzet zich tegen het bekritiseren van Saoedi-Arabië en noemt het land een belangrijke strategische bondgenoot. Het Witte Huis stelt dat de resolutie de bilaterale betrekkingen in de regio benadeelt en dat het de strijd tegen extremisme schaadt.

In de al vier jaar durende oorlog in Jemen zijn tienduizenden burgerslachtoffers gevallen. De Verenigde Naties spraken eerder van een humanitaire ramp in Jemen door de extreme hongersnood ten gevolge van de oorlog.