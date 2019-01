Amerikaanse ambtenaren staan nu op straat, maar kunnen gratis eten bij ‘Chefs for Feds’

Op het moment dat Donald Trump vanuit het Witte Huis de Amerikanen toesprak over de shutdown werkten verderop in zijn eigen straat, Pennsylvania Avenue, twee van zijn werknemers hun laatste stuk gratis pizza naar binnen. In 'Chefs for Feds' hoeven ambtenaren van de federale overheid niet langs de kassa. Dat danken ze aan de bekende kok, horeca-ondernemer en Trump-criticus José Andrés, die normaal dat soort gaarkeukens opent in gebieden die door een natuurramp zijn getroffen.

Teresita Smith (32), Shavon Givens (42) en Givens' kinderen Jackson (11) en Logan (19 maanden) komen er regelmatig. De twee werken op de personeelsafdeling van de Nasa, maar moesten met onbetaald verlof. Vrijdag zal voor de tweede keer hun tweewekelijkse salaris uitblijven. Smith: "Dan is al mijn spaargeld op. En ondertussen hengelt iedereen wel in je zakken, voor de huur, de zorgverzekering, de telefoon. Dat worden moeilijke keuzes.”

Givens vindt dat zij nog geluksvogels zijn. "Wij mogen niet werken, maar ik heb collega's gesproken die onmisbaar zijn verklaard en wel moeten opdraven. Wat moet je dan als je kinderen hebt? Kinderdagverblijven doen het niet opeens voor niets."

Gratis eten

Gratis gaan eten in 'Chefs for Feds' is voor de één een grotere stap dan de ander. Givens: "Ik heb jaren belasting betaald en ook waar ik kon mensen geholpen die het arm hadden. Nu is de realiteit dat ik zelf behoeftig ben."

Smith vond het wel moeilijk. "Ik werk al twaalf jaar voor de federale overheid, je bouwt een gevoel op van trots: ik kan voor mezelf zorgen. Ik moest mezelf voorhouden dat het mijn schuld niet is. Maar de vrijwilligers hier zijn geweldig, ze laten je in je waarde."

Shavon Given en haar zoon © Bas den Hond

Op de vraag of ze misschien wrok koesteren tegen een werkgever die ze in die benarde positie brengt, breekt Givens' zoon Jackson in met een hartgrondig "Ja!". Givens: "Ik probeer dat niet te doen. Maar hij heeft er zijn eigen gedachten over." Jackson: "Er is iets mis met die man. Hij is geobsedeerd door geld."

Een andere werkgever zoeken dan maar?

Givens: "Ik ging werken bij de federale overheid omdat het een niet enorm goed betaalde, maar wel veilige carrière leek. Wat ik nu denk is: de wereld is chaotisch, voor heel veel mensen. Die gekte en chaos heeft ons nu bereikt. We zullen ermee moeten leren omgaan."

Smith: "Degenen die dit meemaken zullen het wel altijd met zich blijven meedragen, altijd bedenken: ja, je baan is veilig, maar alleen tot op zekere hoogte."

Voor haar is dat een reden om in de toekomst zuiniger te zijn. "Het positieve is dat dit me heeft doen nadenken over hoe ik leef. Als dit weer gebeurt, wil ik voor zes maanden spaargeld hebben. En ik weet nu dat ik meer moet opletten wat er in de politiek gebeurt. Ik was alleen maar met de feestdagen bezig, en dus was ik niet voorbereid."

Givens: "Niemand zag het aankomen. Behalve mijn moeder, die riep een jaar geleden al: ga sparen, die man heeft het over een shutdown."

Zoon Jackson: "Maar je luisterde niet!" Moeder Givens: "Heus wel, ik heb dingen gelaten die we hadden kunnen doen. Voor mij is het positieve dat de relatie met mijn collega's nog hechter is geworden dan die al was. We maken dit samen door. En ik kan nu de hele dag bij mijn kinderen zijn, nooit verkeerd."

Smith: Maar bovenal willen we natuurlijk gewoon weer aan het werk". Givens: "Zo is het".