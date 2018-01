Amerikaanse ambassade in Israël gaat uiterlijk volgend jaar naar Jeruzalem

President Trump had eind vorig jaar al opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen voor de omstreden verhuizing.

Pence deed de toezegging over de concrete termijn tijdens een toespraak in de Knesset, het Israëlische parlement. Zijn speech werd kort verstoord door Palestijns-Israëlische volksvertegenwoordigers. Die hielden protestborden omhoog met de tekst 'Jeruzalem is de hoofdstad van Palestina', waarna ze de zaal uit werden gezet. De Amerikaanse gast liet zich niet van zijn stuk brengen. Hij prees de 'levendige democratie' in het land.