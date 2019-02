Amerikaans hooggerechtshof laat abortus voorlopig ongemoeid

Een opluchting voor veel Amerikanen die voorstander zijn van het recht op abortus: het sinds kort door conservatieve rechters gedomineerde Hooggerechtshof gaat niet mee met een poging van de staat Louisiana om zulke strenge voorwaarden op te leggen aan abortusklinieken, dat ze waarschijnlijk dicht zouden moeten. Voorlopig althans.

Voor het eerst sinds de controversiële toetreding van Brett Kavanaugh stemde het Hoog­ge­rechts­hof donderdag over een zaak die met abortus te maken had

Voor het eerst sinds de controversiële toetreding van Brett Kavanaugh stemde het Hooggerechtshof donderdag over een zaak die met abortus te maken had. Kavanaugh, een conservatieve hardliner, verving vorig jaar Anthony Kennedy, ook een conservatief, maar eentje die in dit soort zaken nog wel eens met de liberale vleugel van het Hof mee wilde stemmen.

Beperkingen Tijdens zijn campagne had Trump beloofd om conservatieve rechters in het Hooggerechtshof te benoemen, die ‘Roe v. Wade’ zouden herzien, het vonnis uit 1973 dat het recht van Amerikaanse vrouwen op abortus bevestigde. Deze beslissing ging niet over dat fundamentele recht, maar over een van de vele wetten die de afgelopen jaren in conservatieve staten zijn doorgevoerd, die beperkingen opleggen aan dat fundamentele recht. Volgens pro-abortusactivisten zijn dat oneigenlijk beperkingen, die ontworpen zijn om abortus in de praktijk bijna onmogelijk te maken. Zo had de staat Louisiana een wet aangenomen die strenge medische voorwaarden stelde aan abortusklinieken. Zo streng, dat er in de staat met 4,6 miljoen inwoners nog maar één kliniek met één abortusarts aan zou voldoen. De wet leek erg op een eerdere wet in Texas, die het aantal abortusklinieken decimeerde. In 2016 oordeelde het Hooggerechtshof al dat dat een oneigenlijke beperking was: de medische noodzaak van de wet was niet aangetoond, terwijl de toegang tot abortus wel aantoonbaar aangetast werd.

Persoonlijke mening In de nieuwe samenstelling hield het Hof met een nipte 5-4 stemverhouding voorlopig vast aan dat precedent. Al is het nog niet zeker hoe het uiteindelijk oordeel uitvalt: Louisiana mag de wet in ieder geval niet invoeren, tot het Hof zich er definitief over gebogen heeft. De twee door Trump benoemde rechters – Brett Kavanaugh en Neil Gorsuch – stemden tegen de meerderheid. Maar wat activisten voor het recht op abortus hoop kan geven, is dat de opperrechter John Roberts in dit geval met de vier liberale rechters mee stemde, terwijl diezelfde Roberts in 2016 nog van mening was geweest dat Texas in zijn recht stond met de beperkingen op abortusklinieken. Het is bekend dat Roberts zich zorgen maakt over de politisering van het Hooggerechtshof. In november berispte hij zelfs president Trump in het openbaar, nadat die had geklaagd over ‘Obama-rechters’. In dit geval lijkt het erop dat hij zijn persoonlijke juridische mening opzij heeft geschoven ten faveure van het juridische precedent uit 2016. Maar organisaties als Planned Parenthood, dat medische bijstand aan zwangere vrouwen biedt, zijn er nog niet gerust op. Er liggen op dit moment nog meer zaken bij lagere hoven. Veel staten hebben de afgelopen jaren wetten aangenomen, die op allerlei andere manieren sleutelen aan de mogelijkheid om een abortus te krijgen. Bijvoorbeeld door werkgevers de mogelijkheid te geven om het uit de ziektekostenverzekering voor hun werknemers te halen. Het is nog maar afwachten hoe het Hooggerechtshof over zulke wetten oordeelt.

