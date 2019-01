Ambrien Moeniralam (16) legt intimiderende opmerkingen met krijt vast op straat en Instagram

‘Ik wil seks met jou’. ‘Hey rokje’. Zomaar drie teksten die Ambrien Moeniralam (16) verzamelde op een speciaal instagramaccount waarmee ze sinds enige tijd straatintimidatie aan de kaak stelt. Ze vraagt daarop aan vrouwen om te melden wat tegen hen is gezegd, en ook waar dat is gebeurd. Gewapend met stoepkrijt gaat ze naar de bewuste plek, zet de tekst op de stoep en maakt een foto van het resultaat.

De Amsterdamse herinnert zich nog goed de eerste opmerkingen die ze als dertienjarige scholiere op straat kreeg. ‘Kom hier meisje’ met een suggestieve blik is nog de mildste. “En het wordt erger als je ouder wordt. Je leert om naar je telefoon te kijken als je langs een groepje jongens loopt. En steegjes, die zijn het ergst, die neem je zo min mogelijk.”

Veel mensen reageren verbaasd als de tiener hen dit vertelt. “Die denken: dat soort zaken gebeurt in Nederland niet.” Daarom werd Moeniralam, inmiddels mbo-studente, enthousiast toen ze op de fotoweb­site Instagram een account zag waarmee jonge Amerikaanse vrouwen actievoeren. En vroeg ze toestemming hun recept in Nederland te kopiëren. “Dit moet stoppen.”

Actie over de hele wereld

Amerikanen noemen het ‘cat calls’, de seksueel getinte en vaak ongewenste opmerkingen die over straat vliegen. Jonge vrouwen in New York bedachten het plan om op Instagram hun ervaringen vast te leggen, met foto’s van de teksten in stoepkrijt. Catcallsofnyc werd hun account en ze kregen ­navolging in steden als Parijs, Montreal en Wenen, maar ook in Fez in Marokko. Het Nederlandse account van Moeniralam heet ‘catcallsof­ams’ (ams staat voor Amsterdam). De mondiale actie, ­inclusief die van de Amsterdamse tiener, kreeg flink wat media-aandacht, onder meer van de BBC. In Nederland zette One World de Amsterdamse variant deze week in de schijnwerpers.