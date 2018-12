Ambitieus kabinetsplan: geen verkeersslachtoffers meer

In het Landelijk Actieplan 2019-2021 noemt het kabinet maatregelen om het aantal verkeersslchtoffers terug te dringen, zoals herinrichting van wegen, betere handhaving en het al aangekondigde appverbod op de fiets. Het nieuwe streven is nul verkeersslachtoffers

Wat is er aan de hand?

Na een piek in 1973 van meer dan drieduizend verkeersdoden daalde dit aantal gestaag. Maar sinds 2014 (570 doden) is er weer een lichte stijging. Vorig jaar kwamen 613 mensen om in het verkeer. Het huidige doel, maximaal 500 doden in 2020, raakt uit zicht. De maatschappelijke schade van verkeersongevallen bedraagt zo’n 14 miljard euro per jaar.

De mobiliteit is de afgelopen tien jaar nauwelijks toegenomen en lag in 2017 zelfs iets onder het gemiddelde. De statistieken wijzen niet naar een bepaalde verkeersdeelnemer die deze stijging of stagnatie veroorzaakt. Maar Peter van der Knaap, directeur van SWOV, het Instituut Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, kan wel groepen benoemen waar extra zorg en aandacht nodig is. “In de eerste plaats de fietsers. Het aantal doden is licht gestegen en er komen nu meer fietsers dan inzittenden van auto’s om in het verkeer. Fietsen is niet onveiliger geworden, maar er wordt meer gefietst dan tien jaar geleden.”