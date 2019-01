Amateurclubs overwinteren steeds vaker onder de Spaanse zon. Of het helpt is de vraag, leuk is het wél

Het eerste en het tweede elftal van de amateurclub zijn deze winterstop afgereisd naar de Catalaanse hoofdstad om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Vier dagen zitten ze in een goed hotel, wordt er getraind en lekker gegeten en gedronken.

De organisator zag het aantal winterkampen in drie jaar verdubbelen

Nederlandse amateurvoetbalteams gaan steeds vaker tijdens de winterstop op trainingskamp naar het buitenland. Organisator trainingskampen.nl zag de vraag toenemen van 56 wintertrainingskampen buiten de landsgrenzen in 2015 tot 115 tijdens deze winterstop.

DIOS heeft de wind mee: vorig seizoen werd al historie geschreven toen het eerste elftal twee jaar achtereen in de derde klasse speelde. En nu staat het team zelfs eerste in de competitie, waardoor de Noord-Hollanders een reële kans maken om volgend seizoen voor het eerst in de tweede klasse te belanden.

“Als we dat halen, komt dat vast door dit fantastische trainingskamp”, grapt coach Dave Lange. Vorig jaar ging de club voor het eerst naar het buitenland. In Barcelona sliepen de spelers met z’n achten op een kamer in een hostel. Maar dit jaar hebben ze voor een luxere reis gekozen en slapen de spelers met z’n tweeën op een kamer in een viersterrenhotel.

De organisator brengt de amateurteams niet alleen onder aan de Spaanse costa’s, maar ook in Portugal en op de Canarische Eilanden. Spelers leggen vaak zelf geld bij elkaar en regelen sponsoren om de paar honderd euro de man, die het trainingskamp kost, te betalen.

“Clubs zien dikwijls dat de rivaal naar het buitenland gaat, en besluiten dan om zelf ook de koffers te pakken”, zegt woordvoerder Matty den Ridder, die schat dat trainingskampen.nl meer dan de helft van alle buitenlandse wintertrainingskampen voor Nederlandse amateurclubs organiseert. “Amateurclubs komen er dan achter dat dit voor hen ook betaalbaar is”.

Of een wintertrainingskamp in het buitenland een amateurteam echt beter voorbereidt op de tweede seizoenshelft is lastig te meten. “Echt nodig is het misschien niet, maar het is wel een mooi extraatje”, vertelt middenvelder van DIOS, Jesse van Wees (23) in de hotellobby. Hij, zijn ploeggenoot Kevin Lei en de coach zijn het erover eens dat het team elkaar deze dagen beter leert kennen, waardoor zij uiteindelijk ook meer voor elkaar overhebben in het veld. Bovendien schijnt in Barcelona de zon, terwijl het in Nederland koud en grijs is, en hangt rond de stad het aura van FC Barcelona.

Maar anders dan bij prof-clubs gaat DIOS ’s avonds ook flink op stap. Lei heeft goede herinneringen aan discotheek Pacha waar ze vorig jaar waren. Het draagt allemaal bij aan de teambuilding vindt Lange, maar iedereen moet wel om 09.00 uur ’s ochtends weer aan de ontbijttafel zitten, anders volgen er sancties.

Vanavond gaan de spelers naar het Camp Nou om FC Barcelona in de return van de Copa del Rey tegen Levante UD te zien spelen. “Ik heb Messi nog nooit in het echt gezien. Dat is toch wel inspirerend”, vindt Van Wees.

