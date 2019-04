Amalia na de regioquiz: Jammer dat ik mijn vader niet heb verslagen

Van Eck mengt zich even later – ze eet nog even een meegebrachte krentenbol – tussen de kleine groepjes die met paraplu gewapend richting centrum lopen om een mooi plekje achter de dranghekken te veroveren. En straks de koning, zijn gezin en nog verdere familieleden persoonlijk te ontmoeten.

Verderop, rond elf uur, zit de sfeer er al goed in, drukte achter de hekken. Het publiek scandeert ‘koning, koning.’

Hier wacht op de Kleine Haag de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius, ambtsketen om zijn nek, op de bus met de Koninklijke familie. Hij is niet zenuwachtig voor het hoge bezoek. “Ik heb de kat nog gewoon voer gegeven vanochtend, hoor, en daarna koffie gezet voor mijn echtgenote en thee voor de kinderen. Maar het is natuurlijk wel een bijzondere dag waar we lang naartoe gewerkt hebben.” Hij wijst naar boven. De eerste streepjes blauwe lucht laten zich al zien, de regen verdwijnt zo, zegt hij vrolijk.

De bus stopt, de familie stapt uit en een grote groep Amersfoortse ba­sis­scho­lie­ren zingt uit volle borst ‘jij bent mooi, mooi, mooi’

Dat de koning op Koningsdag Amersfoort aandoet, is goed voor zijn stad, denkt Bolsius. Amersfoort is de laatste jaren hard gegroeid naar 155.000 inwoners, terwijl in de hele regio zo’n 400.000 mensen wonen. Maar de stad zou bekender kunnen zijn, denkt hij. “Ik hoop dat zo’n dag ook helpt om meer toeristen te trekken. Dat mensen denken: ach, we hebben een vrije reizen dag met de NS, laten we eens naar Amersfoort gaan.”

Zelfvertrouwen Vorig jaar bezocht de koning op zijn verjaardag Groningen en ruimde tijd in om ook met mensen die door de aardbevingen getroffen zijn, te spreken. Een serieus moment op een feestdag. Zo’n moment verwacht Bolsius dit jaar niet direct. De stad wil vooral laten zien dat het met veel nationaliteiten in vrede met elkaar leeft. Het bezoek van de koning, verwacht hij, zal de stad meer zelfvertrouwen opleveren. De bus stopt, de familie stapt uit en een grote groep Amersfoortse basisscholieren zingt uit volle borst ‘jij bent mooi, mooi, mooi’. De dochters van de koning schudden al net zo ijverig handen van het publiek als hun ouders, ooms en tantes en werken graag mee aan selfies. “Ik heb Amalia de hand geschud”, zegt een enthousiaste Elsa Corolleur (48) achter een dranghek. Ze is voor het bezoek uit Hilversum gekomen. “Ik heb tegen Amalia nog speciaal gezegd: wat zie je er mooi uit. Ze lachte terug.” Amalia in een geblokte gekleurde jurk trekt af en toe een grote grijsblauwe jas aan, maar het blijft droog. Corolleur: “Jammer dat ze weer zo snel voorbijloopt.” Koning Willem-Alexander neemt deel aan de regioquiz tijdens Koningsdag 2019 in Amersfoort. © ANP De rondtocht staat dit jaar in het teken van ‘Wij Amersfoort’. Ontmoetingen en verhalen staan centraal. Tientallen kadootjes - bossen tulpen, rozen, knutsels, tekeningen, schalen met zelfgebakken koekjes, nemen de bezoekers in ontvangst en verdwijnen snel in speciaal daartoe meerijdende bakfietsen helemaal achteraan de lopende stoet.

Onvoorwaardelijke liefde Ook Hassan Elammouri, een Marokkaanse Amersfoorter, is enthousiast. Hij heeft de zojuist passerende koning uitgebreid gesproken, vertelt hij. “Ik heb hem gezegd in deze stad zijn wij met 132 nationaliteiten en wij verklaren onze onvoorwaardelijke liefde aan het Koninklijk Huis. Wij zijn één land en één samenleving met elkaar. Wij tonen de kracht en de schoonheid van diversiteit.” Tot zijn grote vreugde, zegt Elammouri, antwoordde de koning: “Dat is precies wat wij ook willen.” “Het is één groot feest, één groot wij-gevoel. We hebben gezien dat Amersfoort een moderne stad is van de 21ste eeuw tegen een middeleeuwse achtergrond”, zegt koning Willem-Alexander tegen de NOS. Het is op grote schermen in de stad te volgen. Koningin Máxima roemt de humor die haar deze dag opviel, zoals bij de regioquiz. Daar moeten de Oranjes vragen beantwoorden als hoeveel pannenkoeken er jaarlijks gebakken worden in de vijf pannenkoekenhuizen van het dorp Lage Vuursche (antwoord: 395.000) of hoeveel baby’s parasolmieren in Dierenpark Amersfoort het afgelopen jaar kregen (8000). Prinses Amalia vindt het ‘superleuk om mee te mogen doen. We maken er samen een feest van’. Maar: “Ik heb helaas niet mijn vader kunnen verslaan bij de quiz.” Aan het einde van de meer dan twee uur durende wandeling volgt, zoals elk jaar, het Wilhelmus. En het dankwoord van de koning. “Wie het spreekwoord heeft bedacht van de ezel en de steen is nog nooit in de Keistad geweest. Want tegen deze steen wil je je wel heel vaak stoten!”

