Altijd bedacht op een aanval met giftige stoffen, 24 uur per dag

Mocht de telefoon die de officier bij zich draagt rinkelen, dan kan het zijn dat hij een paar minuten later met gierende banden de kazerne verlaat. Geert-Jan heeft dienst, wat bij de zogenoemde CBRN-response eenheid betekent dat hij 24 uur paraat is in het geval van een aanslag of ongeluk met gevaarlijke stoffen.

Lees verder na de advertentie

Sinds de gebeurtenissen in Groot-Brittannië, waar de Russische ex-spion Skripal, zijn dochter en twee anderen besmet raakten met het zenuwgas novitsjok, hoeft de officier niet meer te zoeken naar voorbeelden die het belang van de eenheid aantonen. "Het ambulancepersoneel daar had net een speciale training gehad en herkende dus dat het niet ging om een overdosis", zegt Geert-Jan, die uit veiligheidsoverwegingen niet met zijn achternaam in de krant staat. Hij noemt ook het voorbeeld van Keulen, waar vorige maand in een huis zeer giftige stoffen werden gevonden. De Duitse veiligheidsdienst denkt dat terroristen daarmee wilden toeslaan.

We kunnen voor een oefening de temperatuur verhogen naar 40 graden en rook in het metrostation blazen

Recordaantal telefoontjes voor advies In Nederland groeit het besef dat zoiets ook hier kan gebeuren, merkt de CBRN-eenheid. Hoewel de nadruk voorlopig op kán ligt. De dienstdoende militairen hoefden dit jaar nog niet uit te rukken. Wel kwam er een recordaantal telefoontjes binnen van veiligheidsregio's uit het hele land voor advies. Het ministerie van defensie kondigde in de Defensienota 2018 aan dat de verdediging tegen CBRN - wat staat voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair - versterkt wordt omdat het risico op inzet van gevaarlijke stoffen de afgelopen jaren is toegenomen. Het resultaat van de toenemende aandacht staat te schitteren in een van de vele gebouwen van de Van Brederodekazerne in Vught, de thuisbasis van de eenheid. Met het nieuwe voertuig - formaat kleine vrachtauto - wordt nu nog getraind. Aan boord alle technische snufjes die nodig kunnen zijn op een rampplek: een robot die vooruitgestuurd kan worden om metingen te doen, waar nu nog een militair in een beschermend pak dat werk moet doen. Apparatuur die zo'n 14.000 stoffen kan herkennen. En de mogelijkheid om al rijdend metingen te doen, bijvoorbeeld om te bepalen hoe groot een giftige wolk is, terwijl de militairen binnen veilig door kunnen werken. Oefenen, vaak samen met politie, ambulance en brandweer, doen de militairen op het naastgelegen Nationale Trainingscentrum. Allerlei scenario's kunnen er worden nagespeeld. Zo is er een compleet Amsterdams metrostation nagebouwd. Juist in de afgesloten ruimte, waar mensen moeilijk weg kunnen komen, je rekening moet houden met de invloed van de luchtstromen in de tunnels, kan een aanval met een giftige stof desastreuze gevolgen hebben.

Niet alleen voor tereurdreiging Het is er vanwege het zomerweer warm. En dit is nog niks, zegt Geert-Jan. "We kunnen voor een oefening de temperatuur verhogen naar 40 graden, de lichten dimmen en rook in het station blazen. Stel je maar voor dat je dan met een beschermend pak en meetapparatuur in je hand al deze trappen af en op moet." De CBRN-eenheid is er niet alleen voor terreurdreiging. Ook bij een ongeluk of het ontmantelen van een drugslab kan brandweer of politie de hulp inroepen van de specialisten. Die zijn getraind om snel overzicht te krijgen van de situatie. Is de bron van de besmetting te lokaliseren? Hoe groot is het besmette gebied en om welke stof gaat het? Dat die taak bij Defensie is ondergebracht, is van vroeger uit zo gegroeid, zegt Geert-Jan. Stoffen als het zenuwgas dat in Engeland opdook, zijn oorspronkelijk strijdmiddelen in gewapende conflicten. Bij Defensie zitten de specialisten op dat gebied. Ook bij een ongeluk of het ontmantelen van een drugslab kan de hulp van de specialisten worden ingeroepen Je moet ook niet denken dat de militairen met allerlei scheikundige formules bezig zijn, benadrukt de officier. Gaat het om een drugslab, dan hebben politie en brandweer genoeg kennis in huis. "Wij springen hooguit bij als daar behoefte aan is." Waar de CBRN-eenheid de afgelopen jaren kampte met onderbezetting, is dat volgens de officier inmiddels opgelost. 53 militairen verdelen diensten van 24 uur waarin ze bij een calamiteit binnen vijf minuten onderweg moeten zijn en binnen twee uur ter plaatse. Dat laatste zal vanuit Vught niet lukken als het incident in Noord-Nederland is, erkent Geert-Jan. "Maar vanuit de auto kan ik al beginnen om informatie in te winnen en de hulpdiensten ter plaatse telefonisch adviseren." De volledige naam van de officier is bekend bij de redactie.