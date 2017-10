Alsof ze een broodje bij de bakker kopen: huizen worden ongezien gekocht

Alsof ze een broodje bij de bakker kopen. Zo gaat een deel van de woningzoekenden de aankoop van zijn nieuwe huis tegemoet, zegt directeur Karin Polman van geldverstrekker Florius. “Sommigen kopen zelfs een huis zonder het gezien te hebben. Mensen beseffen niet altijd dat een huis een van de belangrijkste aankopen van hun leven is.”

Hoe groot de groep haastige kopers is, kan Florius niet zeggen. Maar overspannen reacties als een bod doen vóór de bezichtiging, of zelfs het koopcontract ondertekenen nadat alleen de foto’s zijn bekeken, komen vooral in populaire, Randstedelijke gebieden voor, zegt Polman. Steeds vaker hoort ze berichten van woningzoekenden die zo te werk gaan. Polman: “Waarschijnlijk is de groep die dit doet, niet heel erg groot. Maar daar waar het speelt, kunnen de risico’s groot zijn.”

De directeur waarschuwt voor huizen die ‘onder water’ kunnen komen te staan als de prijzen plots niet langer stijgen. Of maandlasten die enorm omhoog gaan, omdat de rentevaste periode afloopt en de rente niet zo historisch laag is als nu. “Een huis koop je niet voor slechts vijf jaar. Je moet ook rekening houden met de lange termijn”, zegt Polman. En dat doet de razendsnelle aankoper te weinig, vermoedt ze.

Bedenktijd

Een opvallende waarschuwing. Want hetzelfde Florius adverteert al enige tijd met de slogan ‘hypotheek binnen 24 uur’. Wakkeren Polman en haar medewerkers de ondoordachte aankopen dan juist niet aan? Nee, zegt ze stellig. “Het enige wat wij doen is binnen 24 uur uitsluitsel bieden aan de klant of hij een hypotheek bij ons kan krijgen of niet. Na die 24 uur heeft de klant nog twee weken om te bedenken of hij de hypotheek wil of niet.”

Extra risico’s zijn er aan die snelle beoordeling van Florius zijn er niet, zegt Polman. Iemands inkomen, arbeidsverleden, werkgeversverklaring, schulden, het taxatierapport van het huis en het pensioeninkomen worden net zo goed onder de loep genomen. Alleen gaat het proces met wat technische aanpassingen wat sneller. “Het is voor ons slechts een manier om de koper in bijvoorbeeld de binnenstad van Amsterdam tegemoet komen. Die moet snel handelen, anders kiest de verkoper voor iemand anders.”

Wil een koper geen risico lopen, dan moet hij weten wat zijn budget is voor hij aan zijn huizenjacht begint, zegt Polman. Raadpleeg een hypotheekadviseur die het allemaal voor je uitzoekt, adviseert ze. “Nadat je een contract hebt getekend, heb je nog wel drie dagen bedenktijd. Maar mocht je je dan gaan afvragen of je wel de juiste beslissingen heb gemaakt, dan heb je aan die drie dagen vaak niet genoeg om dat allemaal uit te zoeken.” Ligt het aan Polman, dan is het binnenkort wettelijk niet meer mogelijk om ongezien een huis te kopen.

Zijn het niet allemaal pogingen om de eigen diensten in de schijnwerpers te zetten? Absoluut niet, zegt Polman. “Wij verdienen er niets aan als mensen een hypotheekadviseur bezoeken.” Klanten van Florius worden doorverwezen door onafhankelijke intermediairs, zegt de directeur. “We willen vooral waarschuwen voor die kortetermijnblik bij het kopen. Een paar jaar terug daalden de prijzen ook ineens en kwam een deel van de woningeigenaren in problemen.”

Lees ook: Nieuwe verkooptechnieken drijven de huizenprijzen op

Lees ook: Stijging huizenprijzen raakt vooral starters