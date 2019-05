Als niemand zich meldt, houden verzekeraars het geld voor de uitvaart in eigen zak

Duizenden nabestaanden per jaar betalen de begrafenis van een overledene volledig uit eigen zak, omdat ze niet weten dat de gestorvene een uitvaartverzekering had. Een uitkering van een levensverzekeraar varieert in de meeste gevallen van vijfduizend tot tienduizend euro. Als nabestaanden dat geld niet claimen, blijft het achter in de kas van de verzekeraar.

Hoeveel nabestaanden het precies zijn die ondanks een ondertekend verzekeringscontract zelf opdraaien voor de koffie en de koek, is lastig te zeggen. Verzekeraars als Yarden en Monuta weten het zelf ook niet: de dossiers van de overledenen bevinden zich tussen die van de levenden. Maar Leon Schouten van vergelijkingssite Uitvaartverzekeringwijzer.net gaat uit van enkele tienduizenden gevallen per jaar, op basis van een rondgang langs 25 uitvaartverzorgers. Deze uitvaartverzorgers zeggen iedere maand ten minste één nabestaande tegen te komen die geen flauw benul heeft van een eventuele uitvaartverzekering.

Het informeren van familieleden is in de eerste plaats de taak van de verzekerde zelf, erkent Schouten. “Maar het is niet het leukste onderwerp om aan te snijden, dat begrijp ik ook.” Uit een enquête van uitvaartverzekeraar Monuta bleek vorig jaar dat de helft van de verzekeringsnemers geen idee heeft wat hun geliefden ontvangen na hun dood.

Het zoeken is mensenwerk. Oude dossiers zijn vaak nog niet helemaal ge­di­gi­ta­li­seerd.

Voor de duidelijkheid: er bestaat een telefoonnummer voor nabestaanden in verwarring over de afgesloten uitvaartverzekering. Het loket Verloren Polissen van het Verbond van Verzekeraars werd vorig jaar 3384 keer geraadpleegd. Veel te weinig, zegt Schouten. “Dat aantal zou tien keer zo hoog moeten zijn.” Daarnaast neemt het zoekproces drie maanden tijd in beslag. De begrafenis is dan allang geweest.

“Het zoeken is mensenwerk. Oude dossiers zijn vaak nog niet helemaal gedigitaliseerd. Dat zijn kasten vol papier”, zegt Oscar van Elferen, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Ook verzekeraar Ardanta, onderdeel van ASR, heeft sinds eind 2017 een speciale afdeling voor het opsporen van polishouders met een onnatuurlijk hoge leeftijd. Tot nu toe zijn enkele honderden nabestaanden achterhaald, laat een woordvoerder weten. “Het gaat vaak om oude polissen die al jaren premievrij zijn, en om relatief lage bedragen”, zegt ze.

Muisklik Als alternatief voor het traag werkende loket van het Verbond van Verzekeraars pleit Schouten van Uitvaartverzekeringwijzer.net voor een nieuw op te zetten website. Met één muisklik moeten nabestaanden daar overzicht krijgen van alle afgesloten levensverzekeringen. Voor pensioenregelingen bestaat al zo’n verzamelsite. Schouten hoopt dat de Tweede Kamer uitvaartverzekeraars tot zo’n site zal dwingen. “Ze zullen er niet happig op zijn, want het kost hen miljoenen”, zegt Schouten. Simpel is het niet, reageert Van Elferen. “We trekken net de stekker uit zo’n website.” Op webpagina mijnverzekeringenopeenrij konden vergeetachtige verzekerden of hun nabestaanden tot vandaag uitzoeken waar ze terecht kunnen bij een schadepost. “Maar het is niet toegestaan om gegevens op te vragen op basis van een burgerservicenummer”, zegt Van Elferen. Privacyregels zitten in de weg. “Mede daardoor lukt het niet alles in één overzicht te krijgen.” Het liefst zou Van Elferen zien dat de verzekeraars een geautomatiseerd signaaltje krijgen als iemand overlijdt, naast meer bevoegdheden om informatie te delen. “Het is niet dat we niet willen, we kunnen niet beter. Bij het ministerie van binnenlandse zaken zegt men dan dat we ook op een andere manier kunnen verifiëren. Ja, handmatig.”

