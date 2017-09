Als mama worstelt, leert het kind door te zetten

Zonder doorzettingsvermogen bereik je niets, en blijkbaar kun je niet vroeg genoeg beginnen dat idee in het hoofd van kinderen te krijgen. Peuters beseffen dat geduld loont wanneer ze naar een volwassene kijken die een tijdje hannest met een opdracht en daarin vervolgens slaagt. Precies andersom is het wanneer jonge observanten een volwassene gade slaan die constant direct succes heeft met het volbrengen van een kleine opdracht. Dat ondermijnt duidelijk hun geduld en doorzettingsvermogen, schrijven psychologen uit Massachusetts vandaag in vakblad Science.

Doorbijtersmentaliteit voorspelt, meer dan iemands talent, hoe succesvol diegene wordt, aldus een recent onderzoek dat de psychologen in de inleiding aanhalen. Maar is zo’n mentaliteit dan aangeboren, of vallen peuters daar nog wat in te kneden?

Het moment van waarheid brak aan toen de meisjes en jongens hun eigen, ongerelateerde uitdaging kregen.

Prutsen In totaal zaten honderden kinderen in hun kleine stoeltje voor een volwassene die probeerde een stukje speelgoed uit een plastic bakje te krijgen. “Hoe krijg ik dit er nou uit?”, schreeuwde die min of meer in paniek. Voor sommige peuters was deze show snel afgelopen: direct ­succes. Een ander deel van de klein­tjes zag de volwassene juist een halve minuut prutsen, begeleid door een constant ‘hoe moet dit nou’. Een derde groep kreeg helemaal niets te zien. Het moment van waarheid brak aan toen de meisjes en jongens hun eigen, ongerelateerde uitdaging kregen. Voordat de volwassene de kamer verliet, gaf deze hun een muziekdoosje met een enorme knop erop. Er zou muziek uitkomen als ze daarop drukten, werd verteld. In feite een leugen, want die grote knop werkte niet. Maar nu konden de onderzoekers precies op camera vastleggen hoe vaak een dreumes het bleef proberen voor hij de handdoek in de ring gooide.

Afhakers Peuters die de ogenschijnlijk handige ouderen zagen, drukten duidelijk minder vaak op die knop – net zo weinig zelfs als de kinderen die helemaal niets hadden gezien. Dit waren afhakers vergeleken met de peuters die de worstelende volwassenen zagen: zij probeerden het consequent langer voor ze het speeltje uit verveling of frustratie weggooiden. In de westerse maatschappij krijgen kinderen veel taken uitgelegd die hun ouders allang beheersen, besluiten de onderzoekers. Dan kan het hun toeschijnen of alles die volwassenen maar gewoon komt aanvliegen. Het kan dus bijzonder educatief zijn als kinderen hun ouders af en toe zien zweten op een klusje rond het huis.

