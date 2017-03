Als je kinderen hebt, leef je langer

Vooral vaders mogen zich gelukkig prijzen. Zij leven maar liefst twee jaar langer dan mannen die geen kinderen hebben. Moeders mogen anderhalf jaar bij hun levensverwachting optellen. Psycholoog Karin Modig van het Karolinska-instituut, een Zweedse medische universiteit, bestudeerde met enkele collega-onderzoekers de levensverwachting van anderhalf miljoen Zweden. Zij waren geboren tussen 1911 en 1925. Ouders leefden langer dan hun leeftijdsgenoten zonder kinderen.

Eva-Maria Merz is socioloog en deed haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit naar de band tussen ouders en kinderen. Het verbaast haar niet dat de levensverwachting voor mannen hoger is als zij kinderen hebben. Volgens haar krijgen mannen een groter verantwoordelijkheidsgevoel als zij vader worden. “Mannen brengen structuur in hun leven aan als zij vader worden. Ze gaan op tijd naar bed, realiseren zich dat ze niet te hard mogen rijden en schroeven hun drugsgebruik terug.”

“Kinderen kunnen hun ouders bijvoorbeeld helpen met het innemen van de juiste medicijnen. Ook praten zij met hun ouders als die even een luisterend oor nodig hebben”, zegt Modig tegen het Britse dagblad The Independent. De oude dag ziet er dus zonniger uit als de kinderen af en toe op bezoek komen. Daarnaast geven ouders graag het goede voorbeeld aan hun kroost. Ze leven gezond en plukken daarvan op latere leeftijd zelf de vruchten.

Beter af met dochters?

Uit eerder onderzoek bleek dat dochters sneller hulp bieden aan hun ouders dan zoons. Zijn ouders beter af als zij dochters hebben? De Zweedse psycholoog Modig is daar nog niet over uit. Zij denkt dat dochters sneller geneigd zijn om zorgtaken op zich te nemen, maar in deze tijd van emancipatie is dat misschien toch een achterhaald idee.

Merz heeft een hoopvolle boodschap voor ouders met zoons: “Het is veel belangrijker dat kinderen een goede jeugd hebben gehad. Als zij liefde krijgen en zich veilig voelen bij hun ouders, bouwen zij een goede band met hen op. Kinderen willen dan echt wel voor hun ouders zorgen, of ze nu zoon of dochter zijn.”

Modig wil nu onderzoeken of het karakter van de kinderen invloed heeft op de levensverwachting van de ouders. Dat gaat Merz een stap te ver. “Ik kan me echt niet voorstellen dat ouders van kinderen met een moeilijk karakter korter leven. Je kunt met ieder kind een goede band opbouwen, dat ligt voor een groot deel aan jezelf.”