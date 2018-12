Als ik zelf niet rijd, neem ik ‘s avonds de vrouwentaxi naar huis

Nairobi behoort weliswaar niet tot de steden met de allerergste statistieken voor seksueel geweld. Maar ik ken persoonlijk te veel vrouwen die eronder geleden hebben. Die vorm van criminaliteit doet zich ook voor in het openbaar vervoer en taxi's. Conducteurs in de bus betasten ongewenst vrouwelijke passagiers terwijl ze helpen met instappen. Het kan erger, want het is ook al enkele keren voorgekomen dat hele bussen worden gekaapt. Passagiers werden ontdaan van hun bezittingen en vrouwelijke inzittenden werden verkracht.

Ook taxi's zijn niet meer zo veilig, zoals onlangs de verkrachting bewees van een vrouwelijke passagier door een Uber-chauffeur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de taxi-app An Nisa (de vrouwen) een warm onthaal kreeg toen die een paar maanden geleden op de markt kwam. Het is een taxidienst voor vrouwen, door vrouwen. Als ik zelf niet rijd, maak ik vooral 's avonds gebruik van An Nisa. Het is hier het hele jaar door rond 7 uur donker en dat is het tijdstip dat vrouwen zich minder veilig gaan voelen op straat.

Een An Nisa-chauffeur vertelde dat opmerkelijk veel passagiers naast haar gaan zitten in plaats van achterin. Een teken volgens haar dat ze zich veilig voelen. Mij is hier op het hart gedrukt om in een taxi altijd te checken of het kinderslot er niet op zit zodat vluchten kan als het moet. Ik vond dat eerst paranoïde maar door verhalen in de media en ervaringen van anderen, heb ook ik er een gewoonte van gemaakt.